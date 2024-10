Biólogo resgata cobra coral em escola estadual do Eldorado

Embora com território totalmente urbanizado, a Prefeitura de Diadema registra frequentemente casos de aparecimento de animais silvestres ou exóticos. O caso mais recente foi registrado ontem (22/10), quando uma cobra coral foi encontrada nas dependências da Escola Estadual Deputado Gregório Bezerra, Vila Paulina, no bairro do Eldorado, região classificada de Área de Proteção e Recuperação do Manancial da Represa Billings.

Assim que a direção da escola comunicou a Prefeitura, técnicos devidamente treinados foram ao local, recolheram a serpente e a encaminharam para o Instituto Butantan.

Só este ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos já realizou o resgate de 173 de bichos. O balanço geral do Serviço de Resgate de Animais Silvestres de Diadema é de 437 ações de resgate, de 2019 até 2023.

O médico veterinário, Augusto Tavares, e o biólogo, Sandro Santana, foram os responsáveis pelo resgate da cobra coral na unidade escolar. Eles orientam a população que ao encontrar um animal silvestre ou exótico devem solicitar sempre um auxílio especializado à Prefeitura.

“Em casos de incidência de animais silvestres, a comunidade deve considerar os riscos referentes a contatos com estas espécies. No caso de cobra coral, por exemplo, nunca tentar identificar se a espécie é falsa ou verdadeira, peçonhenta ou não. O mais seguro e aconselhável é avisar a Secretaria de Meio Ambiente ou a GCM”, alertou o biólogo.

SERVIÇO

– Serviço de Resgate de Animais Silvestres de Diadema: 4059-7619 (horário comercial)

– GCM de Diadema: 4043-6330 (24 horas)