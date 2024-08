Diadema realiza mutirão de avaliação para prótese odontológica

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Diadema realizou, no último sábado (03/08), o segundo Mutirão de avaliação para confecção de prótese dentária deste ano. Para isso, convocou 230 moradores que já realizaram tratamento odontológico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para comparecer ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado no Quarteirão da Saúde Engenheiro Osvaldo Misso, e dar início ao processo de confecção do item.

Do total de convocados, 146 compareceram e, após avaliação com o especialista em próteses, 88,61 % (125 pessoas) realizaram o molde odontológico. O processo completo envolve em torno de quatro consultas no CEO para avaliação, confecção, ajustes e entrega. A previsão é de que os itens sejam entregues ainda em agosto.

A dentição completa, seja ela natural ou por próteses, permite uma fala mais clara e a boa mastigação. Por isso, para confecção do item são levados em consideração o formato do rosto e a semelhança com os dentes do paciente. Isso proporciona uma reabilitação oral, estética e funcional mais adequada.

Já entregues

O primeiro mutirão, promovido em maio, atendeu 143 pessoas. As próteses foram entregues em 22 de junho sendo 91 parciais e 52 totais.

Além do Centro de Especialidades Odontológicas, o município conta com consultórios e equipes de saúde bucal em todas as 20 Unidades Básicas de Saúde.