Diadema promove evento para impulsionar empreendedorismo entre trancistas locais

Em parceria com a Secretaria de Cultura, o Centro de Formação Carlos Kopcak, em Diadema, sediará no sábado, 23 de novembro, às 18h30, o seminário “Trancistas em Movimento: O Futuro É Ancestral”, organizado pelo coletivo local Suka Trancistas. O evento faz parte da 23ª Kizomba – A Festa da Raça e também irá realizar a entrega do prêmio Ordalina Cândido para as trancistas do município.

A fundadora do grupo, Gabe Imani, explica a proposta da atividade e a importância de valorizar a arte negra. “Somos um coletivo com núcleo de apoio. Desenvolvemos a prática das trocas, com informações sobre formações profissionais, tais como empreendedorismo, finanças e especializações na área da beleza, com foco em cuidados capilares”, afirma.

“Além de ser uma profissão, é uma arte preta ancestral e africana, que merece ser respeitada. Com esse movimento percebemos que, juntas, podemos quebrar as barreiras do preconceito”, complementa.

O secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, destaca a importância de valorizar as tradições culturais e de oferecer oportunidades para a comunidade. ‘Conseguimos pegar as oficinas de tranças, junto com barbearia, e mudar a forma de perceber e encarar esse trabalho, aproximando-o das oficinas de Hip Hop e Cultura Brasileira, como elemento constitutivo de identidade, tradição africana e conhecimento ancestral,’ finaliza.

Prêmio Ordalina Cândido

A partir de uma parceria com as artistas Solange Ferreira e Morgana Cândido, foi realizado um mapeamento de mulheres que trabalham com tranças na cidade. Com isso, novas histórias de diferentes profissionais locais foram ouvidas.

Levando em conta o levantamento desses dados, a ideia da premiação surgiu em 2023, inspirada em um prêmio estadual em São Paulo. O objetivo, basicamente, é valorizar a arte e o empreendedorismo das trancistas, promovendo reconhecimento e direitos trabalhistas, com a regulamentação da profissão e a inclusão na CBO (Classificação Brasileira de Ocupações).

Serviço

23 de Novembro – Sábado – às 18h30

Centro de Formação Carlos Kopcak

R. Manoel da Nóbrega, 155 – Centro

Seminário Trancistas em Movimento: O Futuro É Ancestral

Com a palestrante referente a beleza preta,Lidia Xavier, Crioleza Sarah e Suzana Maria, mediação Gabe Imani. Também terá a entrega do prêmio Ordalina Cândido para as trancistas de Diadema.