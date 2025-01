Diadema promove encontro de Fuscas e carros no Shopping Praça da Moça

O Shopping Praça da Moça, em Diadema, começou o ano a todo vapor e traz uma atração especial para quem ama carros: o “Encontro de Fuscas”. A exposição que acontece no próximo dia 26 de janeiro, das 8h às 14h, no estacionamento G5 do mall, reunirá, além do modelo icônico que dá nome ao encontro, cerca de 300 veículos antigos e raridades.

No mês em que se comemora o dia do Fusca, o evento tem o objetivo de celebrar sua criação e reunir colecionadores e admiradores. No encontro será possível conhecer diversas versões do modelo icônico da montadora alemã, desde as mais antigas e tradicionais até as mais diferentes com dupla carburação, direção esportiva de três raios, teto solar e até o conversível.

Para fechar com chave de ouro, os visitantes vão poder apreciar veículos de outras montadoras como Kombi, Gol, Variant, Opala, caminhonetes até o clássico Chevrolet Bel Air que marcou época.

Grande admirador e conhecedor de carros antigos, o organizador do evento, Alexandre Trovão, reitera a importância histórica do Fusca. “É um carro que foi criado na Alemanha para ser popular e econômico. Este encontro é ideal para quem gosta e aprecia carros e uma excelente oportunidade de aprender mais sobre suas histórias com os expositores,” conta Trovão.

Participantes da exposição que levarem 1 kg de alimento não perecível e 1 litro de leite, terão gratuidade no estacionamento até às 14h. As arrecadações serão doadas para a instituição AIRE, Acolhimento e Integração ao Refugiado, que proporciona moradia temporária, alimentação e apoio para inserção de pessoas refugiadas no mercado de trabalho. “O refugiado sempre busca por dignidade. É importante termos um olhar humanitário e nos despir de qualquer preconceito. Ter o apoio do shopping com certeza faz a diferença na vida dessas pessoas,” comenta Alda Julia, assistente social do AIRE.

“Procuramos contribuir com a sociedade por meio de ações que vão desde proporcionar diversão gratuita, dentre as várias programações especiais ao longo do ano, e também com ações que mobilizem a comunidade em prol de organizações sérias. Unir a cultura e o entretenimento neste Encontro de Fuscas e a solidariedade é algo que de fato está na nossa cultura,” comenta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.