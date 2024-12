Diadema implanta telegestão na iluminação das avenidas

Depois da troca de lâmpadas a vapor de sódio por cerca de 14 mil luzes de tecnologia LED, em 2024, o processo de modernização da iluminação pública em Diadema entra em outra fase de melhoria da luminosidade da cidade.

Desta vez é a implantação da telegestão, sistema que permitirá o controle e monitoramento remoto das lâmpadas em tempo real. O serviço já está sendo executado e envolve as principais avenidas do município.

Para automatizar o monitoramento, a Secretaria de Obras está fazendo a substituição dos relés das luminárias por sensores inteligentes. As trocas já aconteceram em várias vias, entre elas Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Dr. Ulysses Guimarães, Pirâmide, Dona Ida Cerati Magrini e Avenida Fagundes de Oliveira.

“A Prefeitura fará a implantação de mais de 4 mil relés inteligentes até o final do ano. Já foram substituídos mais de 2 mil e com o novo sistema vamos identificar mais rapidamente os problemas técnicos da iluminação nas principais ruas da cidade. Também será possível acompanhar quando uma luz fica acesa o dia todo ou quando queima. O monitoramento a distância agilizará a manutenção e dará mais eficiência ao serviço”, declara a secretária de Obras, Neuceli Bonafé.

Outro processo adotado com a modernização da iluminação pública foi o georreferenciamento. O dispositivo eletrônico permite o cadastramento e a localização exata de cada ponto luminoso instalado no município e isso contribui, também, para com o trabalho de manutenção.

Com 25 mil pontos de luz em funcionamento, a modernização do sistema de iluminação deixa Diadema 100% coberta com lâmpadas de LED. A reforma foi realizada por etapas e até fevereiro de 2024 a cidade já tinha 11.400 luminárias com essa tecnologia. A partir do mês de março o processo foi acelerado e, no decorrer do ano, foram efetuadas as substituições das outras 14 mil lâmpadas.

Além de ruas, avenidas e praças, a nova iluminação também chegou para travessas, passagens e vielas que ficam dentro dos 219 núcleos habitacionais, beneficiando 75 mil pessoas que neles residem.

As luzes de tecnologia LED não contêm metais tóxicos, consomem menos energia e têm maior durabilidade. Além disso, seu campo de luminosidade é mais amplo que as luzes a vapor de sódio, trazendo mais segurança para toda a população.