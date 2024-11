Diadema ganha viatura para Grupo de Fiscalização Integrada da Billings

Para reforçar trabalhos de proteção ao Manancial Billings, a Prefeitura de Diadema acaba de receber da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) um veículo Fiat Pulse Audaces, 1.0 turbo, Automático. A entrega da viatura faz parte do convênio firmado entre os municípios e o Estado na criação do GFI – Grupo de Fiscalização Integrada da Billings.

Na cerimônia simbólica de entrega que ocorreu sexta-feira, 22/11, na sede da Semil, em São Paulo, o município foi representado pela agente fiscal, Pâmela Maróstica, coordenadora do GFI-Billings na cidade. O veículo e os demais equipamentos (computador, drone e tablets) foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro).

O GFI-Billings – Grupo de Fiscalização Integrada da Área de Proteção e Recuperação do Reservatório Billings reúne órgãos e entidades responsáveis pela fiscalização, monitoramento e recuperação ambiental do referido manancial. Além da Semil e municípios conveniados, o GFI conta com a participação da Polícia Militar Ambiental, da CETESB e outras entidades e organizações, conforme previsto na Lei Estadual nº 13.579/2009. O grupo realiza ações conjuntas de fiscalização ambiental nas áreas diagnosticadas como críticas para a conservação da bacia da Billings.

O Convênio com o Governo do Estado visando a criação do GFI-Billings foi firmado e publicado pela Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, em fevereiro de 2022.

Segundo a coordenadora do GFI-Billings em Diadema, Pâmela Maróstica, com a melhor estruturação do serviço podemos tornar mais eficiente e ágil o trabalho de fiscalização. “Nosso balanço já inclui muitas ações de vistoria e intervenções importantes, inclusive com um sobrevoo de helicóptero que fizemos em junho”, ressaltou a fiscal.

Uma das ações do GFI-Billings em Diadema ocorreu em maio passado: https://portal.diadema.sp.gov.br/gfi-billings-realiza-vistoria-em-diadema/

O fruto mais recente do trabalho do GFI-Billings é a conclusão do Plano de Monitoramento e Fiscalização. Além de Pâmela, a elaboração do documento contou com a colaboração do agente fiscal, José Vicente Derencius, responsável pela Fiscalização Ambiental de Diadema.