Diadema ganha segunda unidade do Bom Prato Móvel

Diadema ganha mais uma unidade móvel do Programa Bom Prato para atender pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. A partir de terça-feira (10/12), em sala anexa, na UBS Nova Conquista, entra em funcionamento a segunda unidade itinerante, que servirá 300 marmitex/dia.

O serviço atenderá de segunda a sexta-feira, a partir das 12h, até o término da cota, e o valor da refeição é de RS 1,00. O local onde serão entregues os marmitex fica na Avenida Presidente Juscelino,759, bairro de Piraporinha, área de grande concentração de pessoas e onde está situado o Núcleo Habitacional Nova Conquista.

O Bom Prato Móvel em Diadema é resultado de parceria entre o Governo do Estado, criador do programa, e a Prefeitura Municipal. A primeira unidade a operar na cidade foi o Bom Prato Eldorado, no ano de 2022, que serve 1.100 refeições/dia, também ao custo de RS 1,00, e 300 cafés da manhã/dia, ao preço de R$ 0,50. O café começa a partir das 7h e o almoço a partir das 10h30.

Aos sábados o restaurante do Eldorado, localizado na Avenida Antônio Sylvio Cunha Bueno, 1904, também abre, distribuindo 800 pratos e 150 cafés. Neste dia, o diferencial é que todas as refeições são pelo sistema marmitex.

Quanto as unidades móveis, a primeira a atender o público foi a do Jardim Marilene, na Vila Nogueira. Por vários meses ela funcionou na Praça Francisco Vicente e, a partir do dia 18 de novembro último, passou a atender na Avenida Dom João VI com a Rua Espanha, no bairro Taboão, servindo 400 pratos/dia.

O Programa Bom Prato é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado (SEDS). Em Diadema a ação alimentar conta com despesas custeadas por ambos os governos.