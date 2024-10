A partir desta sexta (11), a Prefeitura de Diadema estará presente na Feira do Empreendedor 2024, do SEBRAE, para apresentar os serviços municipais voltados às empresas, como o apoio ao empreendedorismo, licenciamento de empresas, incentivos fiscais e programas de capacitação.

Além disso, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) vão apresentar a Economia Solidária como uma alternativa de geração de renda que valoriza o trabalho coletivo, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental.

Com isso, a SEDET espera divulgar as vantagens de empreender no município, como a localização estratégica e o fácil acesso a mercados consumidores; atrair empreendedores interessados em investir na região e contribuir para o desenvolvimento econômico local.

A feira será uma excelente oportunidade para fortalecer o ecossistema empreendedor e estimular ainda mais o crescimento da cidade, que conta com a força de importantes instituições de ensino como a UNIFESP, SENAI, FATEC, ETEC e Fundação Florestan Fernandes.

Inscrições

Um ônibus do SEBRAE irá levar os empreendedores de Diadema que se inscreveram antecipadamente para a feira, para participarem de treinamentos e workshops. A presença destes empreendedores é um retrato da diversidade e da importância da economia solidária para o desenvolvimento econômico e social da cidade, uma vez que muitos deles são empreendedores sociais e populares aqui de Diadema.

A Feira do Empreendedor 2024 acontece de 11 a 14 de outubro, das 10 às 20h, na SP EXPO (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP). Interessados ainda podem se inscrever gratuitamente no link https://inscricaofeiradoempreendedor.sebraesp.com.br/