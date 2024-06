Diadema envia documentação para Caixa para obras do Novo Hospital

A Prefeitura de Diadema deu mais um passo para a concretização do Novo Hospital Municipal. A administração enviou toda documentação técnica para o Governo Federal, etapa obrigatória para liberação de recursos da Caixa Econômica Federal para a obra.

O Novo Hospital Municipal de Diadema, que será construído onde hoje fica o Paço Municipal, na Rua Almirante Barroso, região central da cidade, vai demandar investimento na ordem de R$ 320 milhões. Desse montante, R$ 287 milhões serão repassados pelo Governo Federal. A garantia foi dada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, que visitou o município em outubro do ano passado.

Desde o anúncio, a Prefeitura de Diadema tem juntado documentação para análise da Caixa, que será a operadora financeira do convênio. Após essa conferência técnica por parte do banco, haverá o aval para o envio oficial dos recursos e, assim, permitindo a abertura da licitação para contratar a empreiteira que executará a obra. A estimativa é a de que em julho o edital esteja disponível e que até o fim do ano a empresa responsável pelo equipamento esteja contratada.

O Novo Hospital será moderno, com 12 andares, com 212 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, além de centro de diagnóstico, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, saúde mental e emergência. A expectativa é a de que as obras durem três anos a partir da assinatura da ordem de serviço.

“Escolhemos o Paço por estar numa região central, perto do Quarteirão da Saúde e de fácil acesso para quem vem dos bairros. Hoje, o atual Hospital Municipal fica no bairro de Piraporinha, na divisa com São Bernardo, e gera uma dificuldade para ter fluidez no seu gerenciamento. Sem contar que o Paço Municipal está em um terreno da Prefeitura, diferentemente do atual hospital, que está em uma área que não é da municipalidade”, relembrou o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior.

A secretária de Planejamento e Gestão, Fatinha Queiroz, que tem liderado a organização da documentação técnica da obra, ressaltou que todos os trâmites estão no prazo correto. “Temos cumprido o cronograma, dialogado constantemente com técnicos da Caixa, para que possamos, com celeridade, entregar este equipamento tão importante para Diadema”.

Para acelerar os trâmites, um dos anexos do Paço, onde ficará a estrutura de 12 andares do Novo Hospital, já está em fase de demolição, em trabalhos executados pela Secretaria de Obras e com toda documentação necessária para essa fase. São dois trâmites junto à Caixa, para liberação de recursos, sob protocolos 109230577 e 109230477.