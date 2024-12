Diadema entrega obras no CAPS e Serviço Terapêutico da região Norte

A Prefeitura de Diadema entregou as reformas do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III – Norte, no Campanário, e do Serviço Residencial Terapêutico (SRT) Norte, no Jardim ABC, nesta sexta-feira (20/12).

O secretário municipal da Saúde, José Antônio da Silva, destacou as melhorias para os pacientes e funcionários dos serviços. “Os ambientes ficaram mais bonitos e acolhedores para o cuidado da saúde mental, com espaços para as diversas oficinas e atividades. Assim, damos melhores condições para o trabalho que é feito internamente pelos profissionais da saúde, que é o mais importante”, afirmou.

No CAPS Norte, a revitalização incluiu pintura interna e externa, construção de banheiro adaptado para pessoas com deficiência, reforma dos banheiros, reestruturação das salas, com novos consultórios, sala de espera e sala dos funcionários, farmácia, além da reforma da quadra.

O Bate Lata, grupo de percussão do CAPS Norte, fez uma apresentação na atividade.

“O espaço está muito mais bonito receber a população, com uma equipe que acolhe e dá o melhor de si para cuidar de quem precisa”, destacou a gerente do CAPS Norte, Izailda Vieira Ramos de Siqueira.

Residencial Terapêutico

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) Norte é um espaço para acolher egressos de hospitais psiquiátricos internados por longos períodos. São nove moradores na casa, entre 29 e 85 anos, que contam com supervisão para atividades cotidianas e manutenção do tratamento para reaprender vínculos sociais.

A revitalização contou com pintura interna e externa, reforma do banheiro e da cozinha, sala de funcionários e reparos no imóvel.

“A reforma traz um ganho importantíssimo para os trabalhadores e, principalmente, para os moradores da residência, que contam com mais conforto e estrutura para que possam ressignificar a vida”, disse a coordenadora, Luciene Rosa Santana.

RAPS

A Rede de Apoio de Atenção Psicossocial (RAPS) do município é composta por cinco CAPS, sendo três deles destinados a adultos com sofrimento psíquico severo e persistente, com funcionamento 24 horas e referenciado por região (Sul/Oeste, Leste e Norte); um Álcool e Drogas e um Infanto Juvenil; 20 Unidades Básicas de Saúde, Espaço Colmeia (espaço de inclusão social/geração de trabalho e renda), dois Serviços de Residência Terapêutica (SRT), um Consultório na Rua I e uma enfermaria de retaguarda de saúde mental no HMD, psiquiatras 24 horas na porta da urgência e emergência no HMD.

A Prefeitura entregou, em 11 de dezembro deste ano, o novo prédio do CAPS Infanto Juvenil, que passou a funcionar 24h. Confira em https://portal.diadema.sp.gov.br/caps-infanto-juvenil-passa-a-funcionar-24-horas/. As obras dos novos prédios dos CAPSs Sul-Oeste e AD (Álcool e Drogas), no mesmo terreno, estão em fase final. Os endereços dos CAPSs podem ser consultados em: https://portal.diadema.sp.gov.br/caps/.

Serviço:

CAPS III Norte

Rua Capibaribe, 193 – Campanário

Funcionamento: 24h

Horário de Acolhimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h



