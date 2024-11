Diadema de Dandara e Piatã é uma das três melhores práticas de alfabetização de SP

A educação de Diadema é de novo referência. Dessa vez, o programa Diadema de Dandara e Piatã foi reconhecido como uma das três melhores práticas pedagógicas em alfabetização entre os municípios do Estado de São Paulo. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (25), e o programa será apresentado durante o 1º Seminário de Boas Práticas do Programa Alfabetiza Juntos SP, que ocorrerá no próximo dia 5/12, em São Paulo. Os outros dois municípios paulistas celebrados como tendo as melhores práticas foram Monte Mor e Santana de Parnaíba.

O programa Alfabetiza Juntos promove a formação de professores e faz parte do compromisso ‘Criança Alfabetizada’, do Ministério da Educação (MEC). Como parte desse esforço, em São Paulo foi criado o Alfabetiza Juntos SP, que pretende unir os 645 municípios e as 91 diretorias de ensino com o objetivo de atingir a alfabetização de crianças até os 7 anos de idade. Além das avaliações da fluência leitora (que mede a capacidade de ler das crianças) e do SARESP, faz parte dessa ação a formação dos professores, que em Diadema aconteceu às terças e sábados no Centro de Formação Prof. Lisete Arelaro, na sede Secretaria de Educação.

“O Alfabetiza Juntos, em conjunto com outros programas da secretaria, como o Leiturando e os programas de recomposição de aprendizagem, contribui para que as crianças aprendam a ler na idade certa. Esse reconhecimento mostra, mais uma vez, que nesses quatro anos o trabalho desenvolvido na educação trouxe bons resultados para a cidade”, afirmou Aline Fernandes, diretora do Departamento de Formação e Apoio Pedagógico da Secretaria de Educação.

Implementada desde 2022 na rede municipal, o Diadema de Dandara e Piatã tem o objetivo de valorizar a história e a cultura negra e indígena utilizando, por exemplo, jogos, brincadeiras, leituras e atividades culturais, que ajudam a engajar os estudantes. Para isso, professores da rede passam por ampla e constante formação para, juntamente com os professores titulares das turmas, assegurar a efetivação das leis federais 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica. Por meio do dessa iniciativa, mais de 11 mil crianças do Ensino Fundamental da rede pública da cidade têm uma hora de aula por semana sobre esses temas.

Vivian Viegas, coordenadora do programa, fala sobre a importância dessa iniciativa. “O Diadema de Dandara e Piatã foi reconhecido como uma das três melhores práticas por ajudar na construção da identidade da criança, a fortalecer sua autoestima, o que contribui e facilita o processo de alfabetização.”

Para a secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, essa é mais uma prova do acerto das ações da Prefeitura no que se refere aos direitos educacionais dos estudantes. “Além desse reconhecimento pelo Alfabetiza Juntos, já recebemos a visita de representantes de várias cidades, que vieram conhecer as práticas do Dandara e Piatã. É preciso lembrar também que pesquisa do Geledés Instituto da Mulher Negra e Instituto Alana apontou Diadema como um dos seis municípios do Brasil que implementa de forma efetiva a Lei 10.639/03”, reforça.