Diadema celebra pluralidade de culturas e acessibilidade

De Festa da Kizomba a Festival de Natal, os últimos meses de 2024 foram agitados para a população diademense. Com direito a uma agenda cultural que valorizou os autores locais, a cultura afrodescendente, a acessibilidade e as festas de fim de ano, a Secretaria Municipal de Cultura e a Rede de Biblioteca promoveram atividades, festivais e encontros literários para toda a população.

23ª Kizomba – Festa da Raça

Em celebração ao Dia da Consciência Negra, Diadema decidiu homenagear a cultura afrodescendente durante todo o mês de novembro. Com direito à aula de capoeira, a 23ª Festa da Kizomba aconteceu em vários equipamentos culturais do município.

Márcia Damaceno, coordenadora de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Diadema, compartilhou a necessidade de discutir sobre a cultura afrodescendente não apenas em novembro, mas durante o ano todo. “Esse conjunto de saberes transmitem à nova geração que a história da luta do povo negro no enfrentamento ao racismo, ao preconceito, à discriminação racial, à intolerância não deve estar limitada somente ao mês de novembro,” explicou. “Se quisermos superar esses problemas, devemos transformar todas essas lutas em políticas públicas desenvolvidas ao longo de todo o ano”, complementou a coordenadora.

Nesta edição, a escritora do livro “Quarto de Despejo”, Maria Carolina de Jesus, foi homenageada. Por meio de rodas de conversa, intervenções literárias, clube de leitura e a exposição “Fragmentos de Carolina”, o legado da autora foi lembrado carinhosamente pela Secretaria de Cultura.

3ª edição da FLID – Feira Literária de Diadema

Entre os dias 08 e 10 de novembro, aconteceu a 3ª edição da FLID (Feira Literária de Diadema). Ainda em homenagem à Carolina Maria de Jesus e à 23ª Festa da Kizomba, o evento proporcionou uma vasta programação com conferências, debates, lançamentos de livros, oficinas, contações de histórias, referenciando ao povo e à cultura afrodescendente.

O festival passou pelo Centro Cultural Diadema, Teatro Clara Nunes, Biblioteca Olíria de Campos Barros e Espaço Cândido Portinari.

13ª Virada Inclusiva

Em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a 13ª Virada Inclusiva aconteceu no Centro Cultural Diadema e na Biblioteca Inclusão Nogueira entre os dias 2 e 7 de dezembro.

A programação, que buscou incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência em atividades inclusivas, reuniu mediação de leitura acessível e inclusiva, bate-papo com atletas paralímpicos e oficina com jogos de tabuleiro adaptados.

4º Festival de Natal de Diadema

De 05 a 15 de dezembro, a tradicional edição do Festival de Natal de Diadema encantou todo mundo. A Praça da Moça foi o cenário perfeito para receber famílias e amigos, que prestigiaram artistas e microempreendedores locais, em meio a músicas animadas e uma decoração natalina deslumbrante.

Para agitar a Praça, os DJs Andróide, Puff, Black Queen e os MCs Bruna Frutuoso e Todyz se apresentaram. O Caldeirão Tropical, Nova Orquestra Sinfônica de Diadema, Jazz Sinfônica de Diadema e Violeiros de Diadema também fizeram história ao subir no palco.

O secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, destacou a relevância de permitir que as atividades culturais cheguem cada vez mais ao povo. “Durante toda a gestão do prefeito Filippi, a Cultura foi uma das prioridades. Realizamos grandes shows, propiciando para os moradores a oportunidade de ver de perto artistas consagrados, democratizando o acesso à cultura”, afirma. “Em 2024, quando a atual gestão se despede da cidade, decidimos dar ainda mais espaço para os artistas do município, que participaram de todos os shows realizados, e que agora são a estrela principal dessa celebração que já se tornou tradicional na cidade”, finalizou o secretário.



