Diadema apresenta sarau que homenageia ancestralidade

O Centro de Memória de Diadema organizará, nesta sexta-feira, 29 de novembro, a partir das 19h, mais uma edição do Sarau do Memória. Com a temática “Cor na Voz“, essa edição presta uma homenagem à cultura e aos relatos escritos por autores afrodescendentes. O evento faz parte da programação da 23ª Festa da Kizomba – Festa da Raça e todos os escritores do município estão convidados.

Osmir Rocha, coordenador do espaço cultural, explica que o encontro teve como inspiração o livro de Paola Prandini, “Cor na Voz“. “Geralmente, em alguns saraus, temos um tema norteador que não restringe a atuação artística de outros temas, mas nos lembra da importância de falar sobre questões atuais que permeiam a sociedade”, afirma. “Essa obra realizou esse papel e irá trazer uma discussão que envolve a educação étnico-racial”, prossegue.

Osmir também lembra que a conscientização acerca de questões raciais não pode se limitar a um mês, mas sim ser uma prática constante e comprometida. “A discussão sobre racialidade, ancestralidade, preconceitos tem que estar presente em todos os momentos da vida cotidiana, principalmente neste mês em específico“, finalizou.

Histórico

O equipamento cultural iniciou, em abril de 2019, por iniciativa dos funcionários e da população, a realização de um sarau artístico. Com o intuito de se tornar um espaço para artistas mostrarem seus trabalhos, as atividades foram acontecendo mensalmente. Todas as linguagens artísticas são aceitas – como poesia, música e dança.

Serviço

29 de Novembro – Sexta-feira- às 19h

Sarau Do Memória: A Cor Na Voz

Centro de Memória de Diadema

Av. Alda, 277 – Centro