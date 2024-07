Diadema abre inscrições para cursos da Escola de Gastronomia

A Prefeitura de Diadema está com inscrições abertas para cursos do Programa Escola de Gastronomia, que promove inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e ações de geração de renda. São 60 inscrições, 15 vagas para cada formação, que são as seguintes: Panificação, Confeiteiro, Salgadeiro e Pizzaiolo.

As inscrições devem ser feitas pelo telefone (11) 4053-3940, do Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema (CRESAND), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Elas ficarão abertas até o preenchimento de todas as vagas.

As capacitações são gratuitas e voltadas para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Cada curso terá duração de 20h e será ministrado em cinco encontros.

As aulas vão acontecer às terças e quintas-feiras, no espaço culinário do Projeto Cozinhalimento, que fica dentro do Restaurante Popular Campanário – Av. Luís Carlos Prestes, 606 – Campanário, Diadema.

A primeira formação a ser realizada é Panificação, que vai acontecer em agosto próximo, de 6/8 a 20/8. Depois virá Confeiteiro, de 27/8 a 10/9; em seguida Salgadeiro, de 17/9 a 01/10, e encerrando, Pizzaiolo, de 8/10 a 22/10/2024.

O Escola de Gastronomia é um programa do Fundo Social São Paulo, que foi trazido para o município em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Diadema. Também tem coparticipação nas realizações dos cursos a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar.