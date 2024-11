Dia Municipal do Samba, em Ribeirão Pires, tem celebração com shows

Em celebração pelo “Dia Municipal do Samba”, Ribeirão Pires promove evento especial neste domingo (1), a partir das 15h, no palco da Vila do Doce, região central da Estância (Rua Boa Vista s/n).

O público poderá conferir gratuitamente as apresentações de Carmem Queiroz, cantora de música popular brasileira, moldada com as influências de grandes interpretes da MPB. E, ainda, apresentação da Roda de Choro da EMARP (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) e o samba de raiz com o Grupo Miudinho.

Para a diretora da EMARP, Milena Tonetti, o objetivo é proporcionar à comunidade local e aos visitantes experiência, marcada pela música, dança e alegria de forma gratuita. “Neste Dia do Samba, vale sorrir e cultuar esse gênero tão importante que é patrimônio nacional”, ressaltou.

O evento é organizado pelas secretarias de Educação e Cultura, de Turismo e pela EMARP, com apoio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado. (PROAC).

Confira a programação:

15h – Carmem Queiroz

16h30 – Grupo de Choro da EMARP

18h – Grupo Miudinho