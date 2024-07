Dia dos Pais: Shopping Praça da Moça sorteia Iphone 15 e PlayStation 5

O Shopping Praça da Moça, localizado na região metropolitana de São Paulo, em Diadema, preparou uma campanha imperdível para celebrar o Dia dos Pais. Os clientes que realizarem compras no valor de R$200, entre os dias 1 e 18 de agosto, vão ganhar um número da sorte para concorrer a 5 Playstations PS5 e 5 Iphones 15.

Para participar da campanha, além de realizar compras no valor mínimo indicado pela promoção, é preciso cadastrar a nota fiscal no balcão de autoatendimento no próprio centro de compras, localizado no piso Araucária ou por meio do aplicativo “Prizor”.

Os clientes do Shopping Praça da Moça que já preferem realizar suas compras sem sair de casa também poderão participar da promoção via aplicativo vend.AÍ. O vend.AÍ, desenvolvido exclusivamente pelo Grupo AD, em parceria com a Intranet mall, conta com inteligência artificial e chatbot para facilitar o atendimento inicial dos clientes, que poderão realizar compras de forma simples em todas as lojas do centro de compras, com opção de receber em casa ou retirar o produto na loja.

“No campanha de Dia dos Pais do ano passado ainda não tínhamos essa funcionalidade do vend.AÍ como ferramenta agregadora ao atendimento dos clientes do Shopping Praça da Moça. Esta é uma data em que os clientes nos buscam para encontrar um bom presente, com praticidade; além disso, muitas pessoas escolhem celebrar a data em uma das diversas opções gastronômicas que oferecemos”, diz Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço: Campanha Dia dos Pais: “Isso Sim É Conexão”

Data: Entre 01/08 a 18/08.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.