Dia dos Pais nas churrascarias será 10% maior do que no Dia das Mães

A expectativa de movimento nas churrascarias da Região no Dia dos Pais, no próximo domingo (11), será cerca de 10% maior em relação ao Dia das Mães. Já em comparação a um domingo comum, a previsão é de 60% a 70% de crescimento. Os estabelecimentos especializados são as opções mais escolhidas pelos chefes de família para celebrar a ocasião.

De acordo com o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), dos 33 mil estabelecimentos na Região, 36% são distribuídos entre churrascarias e restaurantes. O presidente do Sehal, Beto Moreira, disse que faz parte do espírito do brasileiro comemorar em datas festivas. “Por isso, reforçamos a qualidade e variedade das nossas casas na Região e incentivamos o consumo local em benefício do desenvolvimento do setor e da Região”, reforçou.

Mais funcionários e estoque – Tradicional no ABC, a D´Brescia Churrascaria está se preparando para a data. O proprietário Edival Spricigo (o descendente de italiano conhecido como Faxa), dono das unidades de Santo André, Guarulhos e duas da Capital, afirma que o Dia dos Pais é considerado a segunda melhor data no ramo, atrás apenas do período do fim do ano. As churrascarias são os estabelecimentos mais procurados para o almoço de domingo com os pais. O ticket médio de gasto é estimado em R$ 210,00 para o tradicional rodízio de carne.

Faxa diz que a projeção é atender 860 pessoas no próximo domingo, superior às 780 que celebraram presencialmente no Dia das Mães. O movimento é estimado apenas na D´Brescia de Santo André. “Nos últimos quatro anos, temos notado essa inversão de preferência”, disse.

Antevendo a demanda, o empresário já se prepara com o aumento de 20% a 30% no efetivo em todo o grupo. Atualmente, ele emprega 280 pessoas nas quatro churrascarias.

Além de aumentar a contratação, Faxa também se planejou com as compras antecipadas. “O meu pedido já está garantido, cerca de nove quilos de carne para todas as casas. É que na semana que antecede a data há uma sobrecarga nas vendas”, adiantou.

E ainda para reforçar a marca, o empresário preparou um brinde especial para os pais: uma cerveja do tipo IPA com abridor de garrafa e porta-copos.