Dia dos Namorados (12) é o Natal dos restaurantes

O Dia dos Namorados (12) é a melhor data em faturamento para os bares e restaurantes que trabalham à noite. A comemoração é considerada o Natal dos estabelecimentos em uma alusão ao grande movimento do comércio no fim do ano. Não bastasse ser a ocasião mais importante, o setor da Região está animado. A expectativa é de um aumento de 110% no movimento em relação a um dia normal.

Quem garante o cenário é o diretor financeiro do Sehal, e empresário, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, dono do Restaurante Canoa Quebrada, em Ribeirão Pires. O presidente do Sehal, Beto Moreira, acrescenta que tradicionalmente a época é lucrativa para os estabelecimentos, uma das mais importantes do ano para o setor e traz grande fluxo de movimento.

De acordo com Cesar Ferreira, os empresários devem se preparar. “A perspectiva é positiva, e não apenas com base no que estamos esperando para o nosso estabelecimento, mas para todo o setor”, acrescenta.

De acordo com ele, a previsão é de um crescimento real (descontada a inflação) de 8% no faturamento em relação ao ano passado. O empresário considera que este ano será melhor em função do dia na semana ser quarta-feira, diferente do ano passado, que foi na segunda-feira. “O meio da semana ajuda e anima os casais”, comenta. A data coincide com a véspera do Dia de Santo Antônio (13), popularmente conhecido como santo casamenteiro, celebração que faz parte da Festa Junina, que ocorre durante o mês.

Vedete da noite – Há restaurantes que vão abrir exclusivamente para a comemoração, conforme explica Cesar. “Muitos estabelecimentos trabalham de quinta-feira a domingo, mas em função desse evento, vão acrescentar alterar o expediente de funcionamento”.

Para tornar a época ainda mais atrativa, os estabelecimentos investem em cardápios especiais, com pratos mais decorados e elaborados somente para a própria noite. “E isso agrega maior valor ao produto, além da carta de vinhos e drinks”, explica.

Em função da expectativa, a orientação é para que os clientes façam reservas. “Aqui, vamos separar 40% da capacidade para reservas antecipadamente”, adiantou.

No Canoa Quebrada, o cardápio terá salmão grelhado com risoto de beterraba, molho holandês e dill (erva aromática). O preço será R$ 219,90 por casal, que incluem opções de entrada e prato principal. “Aumentamos 10% em relação ao ano passado. Porém, tivemos 15% de correção nos insumos”, explica. Como sobremesa, as sugestões serão mousse de chocolate meio amargo com calda de maracujá e tuile (biscoitos moldados em forma de telha) de amêndoas e mil folhas com creme de chocolate branco e coulis (molho de fruta) de frutas vermelhas.