Dia do Marceneiro e do Carpinteiro: confira as vagas disponíveis na área pelos PATs

Nesta quarta-feira (19), é celebrado o Dia do Marceneiro e do Carpinteiro, em homenagem aos profissionais que utilizam a madeira como matéria-prima para construir obras de arte e objetos utilizados em construções. Em comemoração a essa data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca que há vagas de emprego na área de marcenaria e carpintaria disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), que encaminham candidatos ao mercado de trabalho.

As oportunidades para vagas de carpinteiro e marceneiro estão nas regiões de Barretos, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

De 2023 a fevereiro de 2025, mais de 5 mil vagas foram oferecidas para quem deseja iniciar sua trajetória ou retornar ao mercado de trabalho na área. Somente nos dois primeiros meses deste ano, houve um aumento de 15,3% no número de vagas em relação ao mesmo período do ano passado.

José Josinaldo da Silva, 47 anos, morador de Sorocaba, estava desempregado havia quatro meses quando foi ao PAT de Itu em busca de um emprego. E foi no mês passado que recebeu a boa notícia de que havia sido aprovado para a vaga de carpinteiro em uma obra de um parque de diversões. “Eu consegui o meu emprego atual graças ao PAT. O atendimento foi muito bom“, comenta.

Ele conta que trabalha na área desde os 22 anos. “Sempre gostei do trabalho de carpinteiro e me tornei um por influência do meu pai. Hoje, tenho 15 anos de experiência”, explica.

Saiba como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. No estado de São Paulo, há mais de 200 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.

Os PATs oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.