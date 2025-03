Carteira de Trabalho Digital: Saiba como procurar vagas de emprego pelo aplicativo

Com o avanço tecnológico, a busca por oportunidades de emprego no Brasil tornou-se mais acessível. Desde janeiro de 2025, os cidadãos podem utilizar a Carteira de Trabalho Digital para consultar vagas disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine), centralizando serviços e facilitando a intermediação de mão de obra.

Atualização de dados pessoais: essencial para receber notificações

Para receber ofertas de emprego alinhadas ao perfil profissional e à localização do trabalhador, é fundamental manter os dados pessoais e profissionais atualizados no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

O trabalhador é notificado via app da CTPS toda vez que surgir uma vaga de emprego compatível com seu perfil e endereço residencial informados.

Passo a passo para acessar vagas pelo aplicativo

1- Após baixar e instalar gratuitamente o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital nas lojas virtuais de dispositivos iOS e Android, o trabalhador deve seguir os seguintes passos:

2- Atualizar as informações pessoais e objetivos profissionais no aplicativo.

3- Acessar as ofertas de emprego clicando no ícone “maleta” localizado na barra inferior ou na aba “emprego” no menu de opções.

4- Consultar em “vagas de emprego” as oportunidades disponíveis conforme o perfil informado.

5- Selecionar a vaga de interesse e acompanhar os passos seguintes em “processos seletivos”.

Esse processo permite que os candidatos se inscrevam em vagas sem sair de casa, tornando a busca por emprego mais eficiente.

Inteligência artificial a serviço da empregabilidade

A plataforma utiliza inteligência artificial para buscar oportunidades disponíveis na localidade do usuário, com base nas vagas cadastradas pelas empresas ou identificadas pela equipe do Sine.

Essa tecnologia aprimora o encontro entre oferta e demanda de trabalho, reduzindo o tempo de espera e a assimetria de informação existente no mercado de trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador.

Com a integração da Carteira de Trabalho Digital ao Sine, o cenário da busca por emprego no Brasil está se transformando, proporcionando aos trabalhadores uma maneira mais eficiente e menos desgastante de se conectar com as oportunidades disponíveis no mercado.