Dia das Crianças encanta famílias atendidas por programa social em Ribeirão Pires

Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no próximo sábado, dia 12 de outubro, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social (Sapis), promoveu encontro especial com as famílias atendidas pelo Programa Criança Feliz no município. Trata-se do maior programa de visitação domiciliar para o desenvolvimento da primeira infância do mundo. Atende gestantes e crianças de 0 a três, ou de até 6 anos de idade, quando cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A atividade, que engloba todas as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), já foi realizada na Quarta Divisão, hoje (10), e em Ouro Fino, nesta quarta-feira (9), com sessão de cinema, pipoca e cachorro quente. De acordo com o diretor de Proteção Social Básica, Douglas Marthim, ‘o Programa Criança Feliz representa um investimento significativo no futuro das crianças e no fortalecimento da comunidade em Ribeirão Pires’.

“Um dos principais diferenciais do Criança Feliz é a intersetorialidade, que envolve a colaboração entre diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social. Essa abordagem garante um acompanhamento integral das necessidades da criança. Além disso, o programa se dedica a fortalecer as famílias, proporcionando orientação e suporte para enfrentar os desafios do cotidiano”, completou Marthim.

As unidades do CRAS Centro e Jardim Caçula receberão a atividade nesta sexta-feira (11).

Moradores podem obter informações sobre o programa e suas condicionalidades diretamente em uma das unidades dos CRAS – Centro de Referência de Assistência Social da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.