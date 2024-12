Dia da Família: como e por que fortalecer o laço entre a escola e o ambiente familiar?

Em 8 de dezembro é comemorado o Dia Nacional da Família no Brasil. Com o objetivo de celebrar os laços familiares, a data é uma oportunidade de relembrar sua importância fundamental não só no âmbito pessoal, mas também num contexto social. Afinal, é ela que promove a transmissão de valores éticos, noções de respeito e o incentivo à educação.

Uma base familiar saudável e estruturada é crucial para que os jovens encontrem motivação para se desenvolver na escola. Para Andrea Gimenes, diretora pedagógica da Escola Vereda, o ambiente familiar influencia diretamente o desempenho dos alunos: “É da família que vem o primeiro incentivo, o primeiro apoio, a primeira palavra de conforto e motivação. Portanto, exerce um papel fundamental no processo educacional”. Contudo, quando essa estrutura se mostra frágil, seja por questões pessoais, sociais ou econômicas, é comum que dificuldades cheguem na vida escolar, incluindo o abandono da instituição de ensino.

De acordo com a pesquisa Juventudes Fora da Escola, realizada pelo Itaú Educação e Trabalho em parceria com a Fundação Roberto Marinho, 9,8 milhões de jovens brasileiros de 15 a 29 anos não concluíram a educação básica e não estão matriculados na escola. Segundo a mesma pesquisa, 84% fazem parte da força de trabalho, contribuindo ativamente com a renda familiar.

Dessa forma, é essencial que exista um espaço seguro para trocas entre a escola e a família, como defende Andrea Gimenes: “É importante existir a abertura para o diálogo entre esses campos pois assim podemos conversar sobre os comportamentos observados dentro do ambiente escolar, assim como as famílias podem nos relatar o que se passa dentro de casa. É uma via de mão dupla na qual todos colaboramos em prol do bem-estar dos alunos”, conclui a diretora pedagógica da Escola Vereda.

Como promover esse diálogo?

Pensando em estratégias para fortalecer o vínculo entre a família e o ambiente escolar, Gimenes sugere a criação de um canal de contato on-line. Por meio dele, os pais têm acesso facilitado a informações importantes e podem compartilhar feedbacks e sugestões, promovendo um diálogo mais próximo e eficaz.

Além disso, a diretora reitera a importância das reuniões periódicas entre pais e educadores. Geralmente promovidas no final dos semestres, esses encontros contextualizam as famílias acerca da vida escolar do estudante. A organização de eventos, como festas comemorativas e palestras, também pode aproximar os dois universos de maneira leve e descontraída.

Iniciativas públicas

As instituições podem contar, ainda, com projetos desenvolvidos em parceria com governos, organizações sociais e outras entidades. Recém-criado pelo Ministério da Educação, o Programa Escola e Comunidade (Proec) promove a parceria entre a escola, família e comunidade. Oferecendo auxílio financeiro e capacitação técnica, incentiva a elaboração de projetos de formação em escolas públicas de educação básica que transitem entre o campo social e educacional. Esses projetos podem promover pesquisa científica, práticas culturais, esportivas e de lazer.

“O Proec hoje exerce um importante papel no contexto da educação nacional, pois facilita a parceria entre as famílias e a comunidade escolar, além de promover a educação integral e visar a melhoria na qualidade da educação pública”, defende Andrea Gimenes.