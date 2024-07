Di Menor /La Boteko conquista troféu de campeão dos Jogos de Bar 2024

Neste domingo (30) foi realizado no Centro Técnico de Treinamento (CTT) Olaria a grande final do tradicional torneio Jogos de Bar 2024. Nesta edição, 16 equipes disputaram na modalidade bilhar e de cada estabelecimento foram classificados dois jogadores que disputaram o título de campeão, por meio do ‘mata-mata’.

Já era noite quando dois grandes participantes conhecidos em Ribeirão Pires disputaram o jogo da final: Di Menor (La Boteko) X Alemão Capeta (Naldo`s Bar), que foi vencida pelo jogador Di Menor, que levantou o troféu de campeão. O jogador Alemão Capeta, foi o vice-campeão de 2024.

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, ressaltou a importância da ação na cidade. “O esporte como lazer promove a integração entre as pessoas, o bem-estar social e a qualidade de vida. Apoiamos iniciativas esportivas nas mais diversas modalidades. O calendário esportivo movimenta a cidade e valoriza, entre outros aspectos, as redes de comércio e serviços local”, declarou.

A ação que teve início em junho e aconteceu por meio de parceria entre os comerciantes da cidade e a Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), que organizou as rodadas. A participação no torneio foi gratuita.