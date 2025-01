Dezembro de 2024 fecha com alta em vendas, mas locações caem no ABC  

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) publicou um estudo relativo ao mês de dezembro de 2024, comparando os números do mercado de venda e locação de casas e apartamentos com os de novembro de 2024 no ABC e região.

Foram consultadas 110 imobiliárias das cidades de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul.

As vendas apresentaram alta de 5,3%, enquanto o volume de novos contratos de locação assinados teve queda de 35,9%.

Vendas

Casas: 20% | Apartamentos: 80%

Locações

Casas: 53% | Apartamentos: 47%

Vendas em dezembro

A média de valores das casas e apartamentos vendidos ficou acima de R$ 500 mil.

A maioria das casas tinha 2 a 4 dormitórios , com 100 a 200 m² de área útil.

Os apartamentos vendidos eram de 2 dormitórios, com até 50 m² de área útil.

Localização das propriedades vendidas:

42,3% na periferia

35,1% na região central

22,7% em áreas nobres

Modalidades de venda:

45,5% financiadas pela CAIXA

21,2% por outros bancos

19,7% diretamente pelos proprietários

10,6% à vista

3% via consórcio

Locações em dezembro

A faixa de preço preferida pelos inquilinos ficou entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00.

A maioria das casas locadas tinha até 2 dormitórios , com 50 a 100 m² de área útil.

A maioria dos apartamentos locados tinha 2 dormitórios, com 50 a 100 m² de área útil.

A principal garantia locatícia escolhida foi o seguro fiança.

Localização dos imóveis alugados:

52% na periferia

na 30% na região central

na 18% em áreas nobres

Motivos do encerramento dos contratos de locação:

77,4% buscaram aluguéis mais baratos

6,5% mudaram para aluguéis mais caros

16,1% não informaram o motivo

Novos contratos de locação assinados no período teve queda de 35,9 %.

