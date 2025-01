Destaques do Fim de Semana em Sesc Mogi das Cruzes: 16 a 19/1

Para além do Sesc Verão 2025, cuja programação vai até fevereiro, o jogo pelo Sesc Mogi segue também com muitas atrações culturais. A partir dessa quinta, 16, tem o show Brasilidades com Rodrigo Régis. Na sexta, 17/1, a dica fica com a opção de teatro adulto, com o espetáculo Canta de Lá que eu Canto de Cá, seguido, no dia 18, sábado, do espetáculo infantil Desfábulas Encantadas, tudo seguido de mais dois shows: o reggae da cantora Marina Peralta, inédito em Mogi das Cruzes, com ingressos à venda, e no domingo, 19, a apresentação grátis da dupla Os Paccinis, com o melhor do samba. Conheça os detalhes de cada apresentação e programe-se:



Música

Crédito: HelioFoto Arte

Rodrigo Régis – Brasilidades

Dia 16/01 – Quinta – 20h, Grátis!

Com uma proposta dançante, o show apresenta um repertório eclético que vai de ritmos tradicionais brasileiros, como Ijexá, Carimbó e Baião, até o Rock n’ Roll. Rodrigo mescla suas próprias músicas com clássicos da música brasileira, incluindo obras de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Alceu Valença, Novos Baianos, além de artistas contemporâneos como Gilsons, Duda Beat e Baiana System.

Crédito: Leonardo Tavares

Marina Peralta

Show no Sábado, 18/1, 19h, 12 anos, Ingressos à Venda

Celebrando 10 anos de carreira, a cantora e compositora Marina Peralta apresenta o álbum Rewind, com regravações de suas mais consagradas obras. O material, lançado em etapas, desponta com “Agradece”, música que reafirma o seu lugar de uma das principais vozes do reggae brasileiro

Acesse o clipe oficial



Crédito: Marcelo Prado

Os Paccinis – Pérolas do Samba

Dia 19/01, Domingo | 16h | Livre

Os Paccinis, um grupo de Mogi das Cruzes composto por dois irmãos, dedicam-se há mais de 20 anos a levar o samba e o pagode de maneira descontraída ao público da cidade. Em seu repertório, encontram-se sambas tradicionais, pagode e versões de músicas brasileiras de outros ritmos reinterpretadas em samba.



Teatro Adulto e Infantil



Cante lá que eu canto cá

Com Cia. do Tijolo

Dia 17/01, Sexta | 20h | Livre| Grátis

Foto: Alécio César

Cigarro de palha, cheiro de café passado na hora servido em canequinha de esmalte, casa de taipa, cochilo na rede depois do almoço, as conversas pausadas, os causos e as trovas improvisadas, canções e ritmos, histórias do Brasil de baixo e do Brasil de cima. Essa é a atmosfera da obra, da qual os espectadores fazem parte como se fossem vizinhos do quintal do poeta Patativa do Assaré.



Desfábulas Cantadas

Com Cia. Articularte

Dia 18/01, Sábado| 16h | Livre | Grátis

Cia. Articularte

