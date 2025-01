Programação Gratuita do Sesc Verão Destaca Atletas Paralímpicos e Olímpicos

O Sesc Verão, projeto que visa promover a prática esportiva e o bem-estar, traz uma programação diversificada e gratuita, com a participação de renomados atletas das modalidades olímpicas e paralímpicas. Com os Jogos Olímpicos de Paris ainda na memória, a iniciativa oferece aos interessados uma oportunidade única de interação e aprendizado direto com medalhistas.

Entre as atividades programadas estão bate-papos, workshops e vivências práticas em várias unidades do Sesc. Atletas como a ginasta Lorrane Oliveira e a nadadora Carol Santiago, que se destacaram nas últimas competições, estarão presentes para compartilhar suas experiências e conhecimentos.

Atletismo

A programação de atletismo contará com a presença da atleta Jerusa Geber, campeã paralímpica nos 100m e 200m da categoria T11 (deficientes visuais), que conduzirá uma atividade prática no Sesc Santo Amaro, no dia 18. No dia seguinte, o também medalhista Júlio César Agripino irá participar de uma vivência sobre o atletismo como esporte de base junto com a paratleta Vanessa Sena no Sesc Campo Limpo.

Basquete 3×3

No sábado e domingo, o Sesc Casa Verde receberá uma aula aberta sobre basquete 3×3, modalidade que fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris. Os participantes poderão aprender fundamentos do esporte, técnicas de arremesso e participar de desafios práticos.

Ginástica Artística

Lorrane Oliveira, integrante da equipe brasileira que conquistou bronze em Paris-2024, estará presente no Sesc Casa Verde para discutir sua trajetória e demonstrar movimentos característicos da ginástica artística. O atleta Arthur Nory também participará de um bate-papo na unidade da Pompeia.

Judô

A ex-judoca Maria Suelen Altheman, que representou o Brasil em três edições olímpicas, ministrará uma aula aberta no Sesc Consolação, destacando os aspectos técnicos e históricos da modalidade que trouxe tantas conquistas ao país.

Natação

Carol Santiago, principal medalhista do Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024, estará no Sesc Vila Mariana para um workshop sobre natação. A atleta dará dicas para aperfeiçoamento técnico no nado livre antes de participar de um bate-papo com os participantes.

Skate

No dia 18, os paratletas Felipe Nunes e Débora Badel realizarão um bate-papo sobre a evolução do skate como esporte inclusivo. Além disso, o Sesc 24 de Maio disponibiliza uma área para prática do street skate com instrutores especializados.

Tênis de Mesa

Os mesatenistas Danielle Rauen e Luiz Filipe Manara compartilharão suas experiências em um bate-papo no domingo. Já no sábado, Hugo Hoyama se juntará a Danielle em uma apresentação no Sesc Pinheiros.

A programação completa pode ser acessada pelo site do Sesc. As atividades são abertas ao público e visam não apenas promover o esporte, mas também inspirar novas gerações através das histórias dos atletas brasileiros.