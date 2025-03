Desfile oncológico emociona mais de 400 pessoas na Câmara de São Bernardo do Campo

O Passarela da Vida, o primeiro desfile oncológico de São Bernardo do Campo, reuniu mais de 400 pessoas no saguão da Câmara Municipal no último sábado, 8 de março, também em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com o apoio da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo), entre outros parceiros.

A iniciativa teve como objetivo dar visibilidade aos desafios enfrentados por pacientes oncológicas e reforçar a importância do acolhimento durante todo o tratamento. Para marcar a data, a ACISBEC produziu 45 camisetas especialmente para as participantes.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, destacou, em um vídeo ao vivo, a relevância do projeto na conscientização e no apoio às mulheres que enfrentam o câncer. “É um orgulho para nós, da ACISBEC, apoiar essa causa e reconhecer a força dessas mulheres vencedoras”, afirmou.

Força e inspiração

O desfile contou com a participação de 30 voluntárias em tratamento oncológico. A ação foi promovida pelo projeto Sacolinhas de Amor, fundado por Andréia Leite da Silva. Atualmente, o projeto distribui 50 sacolinhas para mulheres em tratamento no Hospital Anchieta, em São Bernardo, com itens necessários durante este período como turbantes, batons, lápis de sobrancelha e álcool em gel.

Andreia também desfilou e compartilhou sua experiência de superação. “Há um ano, eu estava no hospital sentindo dores. Hoje, estou aqui levando essa mensagem de esperança. Quero ampliar esse projeto para apoiar ainda mais mulheres”, declarou, emocionada.

Uma das participantes, Daniele Lemos, 47 anos, que está em tratamento quimioterápico, ressaltou a importância da conscientização. “Divulgar informação e fortalecer o apoio às mulheres nessa luta é essencial”, disse.

Pedido por hospital oncológico infantil

Durante o evento, a pequena Sofia emocionou o público ao carregar uma placa pedindo a instalação de um hospital oncológico infantil na cidade. O pedido reforçou a necessidade de ampliar a estrutura de atendimento para crianças em tratamento contra o câncer.

A cerimônia contou com a presença de autoridades, entre elas o presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, e a primeira-dama do município, Zana Lima, presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo.

Com um misto de emoção e esperança, o Passarela da Vida reforçou a mensagem de que, mesmo diante das adversidades, é possível seguir em frente com força, autoestima e solidariedade.



Crédito:Divulgação Desfile de mulheres em tratamento oncológico

Crédito:Divulgação Evento na Câmara de São Bernardo do Campo reuniu mais de 400 pessoas