Mulheres em tratamento contra o câncer desfilam em evento solidário em São Bernardo

O Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, será marcado com uma ação solidária para ajudar mulheres em tratamento contra o câncer. A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) apoia o projeto Passarela da Vida, que traz o primeiro desfile oncológico de São Bernardo do Campo.

O evento ocorrerá no saguão da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, a partir das 14h. O ingresso de entrada está condicionado à doação de itens como turbante, lápis de sobrancelha, 1 par de brinco antialérgico ou doação a partir de R$ 10 reais.

Carentes e abandonadas

A iniciativa visa dar visibilidade às dificuldades enfrentadas pelas pacientes, além de fortalecer a importância do acolhimento durante o tratamento. Para tornar o momento ainda mais especial, a ACISBEC produziu 45 camisetas para as participantes. O evento contará com 30 voluntárias que estão em tratamento oncológico ou prestes a iniciar e é promovido pelo projeto Sacolinhas de Amor.

“Precisamos ampliar a conscientização sobre o apoio a essas mulheres em um dos momentos mais frágeis de suas vidas. Muitas delas recebem diagnósticos devastadores, algumas vezes são desenganadas e, em alguns casos, abandonadas por seus companheiros quando mais precisam de acolhimento. No entanto, é preciso saber que a cura é possível e que a felicidade ainda faz parte de suas trajetórias”, afirma Andreia Leite da Silva, fundadora do projeto Sacolinhas de Amor.

Uma luta que vai além do tratamento

Inspirada na própria história contra o câncer, Andreia criou o projeto em setembro de 2024, enquanto passava por tratamento no hospital público. “Vivi esse desespero junto com outras mulheres, muitas em condições bem piores que a minha, sem dinheiro sequer para o transporte até o hospital. Foi então que vi o quanto elas precisavam de mais ajuda”, afirmou Andréia.

Itens para elas

A partir dessa realidade, Andreia intensificou a luta, não apenas a sua, mas arregaçou as mangas e acampou a briga pelas demais. “Comecei a arrecadar itens que precisamos muito neste período de tratamento como turbantes, batons, lápis de sobrancelha, álcool em gel, o que chamamos de Sacolinha de Amor e comecei a doar para as mulheres que chegam para o tratamento no hospital”, explicou.

Atualmente ela entrega 50 sacolinhas por mês no Hospital Anchieta, em São Bernardo, além da doação de 11 cestas básicas com fraldas e suplementos.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, reforçou que espera com o apoio da entidade difundir a importância de uma rede de apoio, seja de empresas associadas ou de pessoas voluntárias, para a necessidade delas. “Qualquer recurso, medida, benefício ou compromisso que ajude no bem estar das mulheres são sempre bem vindos”, completou.

Serviço:

Passarela da Vida-desfile oncológico

Dia: 8 de março

Horário: a partir das 14h

Local: Câmara Municipal São Bernardo-Praça Samuel Sabatini /sn



Crédito:Divulgação Andréia cria o projeto Sacolinhas de Amor baseado na sua história

Crédito:Divulgação kit autocuidado com itens que as mulheres precisam durante o tratamento oncológico

Crédito:Divulgação Auxiliares de Enfermagem do Hospital Anchieta recebem doações de sacolinhas