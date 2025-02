Santo André celebra Mês das Mulheres Andreenses com programação especial

A Prefeitura de Santo André promoverá em março o Mês das Mulheres Andreenses, uma programação especial que inclui iniciativas culturais, atividades físicas, serviços de saúde, shows, palestras, entre outras atrações.

“Nossas mulheres se sentirão acolhidas e lembradas. As atividades que preparamos para serem oferecidas durante este mês são fruto do envolvimento e união de todas as secretarias da nossa gestão. Cada evento foi pensado com muito carinho”, destaca a vice-prefeita Silvana Medeiros, que está à frente da iniciativa juntamente com a primeira-dama Jéssica Roberta.

“As mulheres andreenses são a força que impulsiona nossa cidade todos os dias. Celebrar o Mês das Mulheres é reconhecer a importância de cada uma delas, seja na família, no trabalho, no empreendedorismo, na arte ou na comunidade. Parabenizo todos os envolvidos nessa iniciativa que valoriza, inspira e cria oportunidades para que nossas mulheres continuem ocupando espaços de destaque. Juntas, seguimos construindo uma Santo André cada vez mais forte, inclusiva e cheia de possibilidades“, completa Jéssica.

Mostra de cinema

A programação gratuita, aberta à toda população, começa no dia 6 (quinta-feira). Às 19h30, terá início a Mostra de Cinema ‘Diretoras Brasileiras’, no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes e, na ocasião, o destaque será o filme nacional Durval Discos (2003), dirigido por Anna Muylaert.

Como continuação da Mostra, todas as quintas-feiras, sempre às 19h30, serão apresentadas novas películas: no dia 13 (quinta-feira), a exibição fica por conta do drama Cidade; Campo (2024), com direção de Juliana Rojas. No dia 20 (quinta-feira), estará em cartaz o filme de Nara Normande, Sem Coração (2023). Além do filme Nada será como antes – A Música do Clube da Esquina (2023), de Ana Riper, que será exibido no dia 27 (quinta-feira).

Mulheres Em Cantadas

Já a partir do dia 7 (sexta-feira), o Cine Theatro Carlos Gomes recebe o projeto ‘Mulheres Em Cantadas’ que trará ao público shows de mulheres do ABC. Nesta data, às 19h30, é a vez de Marcia Cherubin subir ao palco com participação de Beto Marsola. E, às 21h, Vânia Bastos se apresenta com participação de Ronaldo Rayol.

Os shows do ‘Mulheres Em Cantadas’ seguem no dia 8 (sábado), às 19h30, com Aline Machado, e às 21h, com Maria Christina. Nesta data, das 12h às 18h, o evento terá a participação das “Patroas: Feiras & Bazares”, um ponto de encontro para pequenos empreendedores que buscam promover seus negócios e impulsionar o empreendedorismo local.

O projeto musical ‘Mulheres Em Cantadas’ continua em destaque no Cine Theatro Carlos Gomes no dia 9 (domingo), às 19h30, com apresentação de Gabi d’Oyá.

Saúde, cultura, esporte e atrações ao ar livre

O Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, reserva diversas atrações das 8h às 12h no ginásio do Parque Celso Daniel. A programação começa com uma palestra sobre autoestima e autocuidado, às 8h30; um workshop de defesa pessoal feminina com o Mestre Evandro Crestani que terá início às 9h; e uma aula aberta com professores da Secretaria de Esporte e Prática Esportiva, às 10h.

Durante todo o evento haverá atendimentos do programa Saúde em Movimento oferecendo serviços como aferição de pressão arterial e glicemia, auriculoterapia, ventosaterapia, bioimpedância, antropometria, avaliação física, avaliação nutricional, atividades físicas e dança.

Ainda no dia 8, os parques Central e Guaraciaba terão horários reservados para prática de beach tênis e dança. No Parque Central, o beach tênis vai das 10h às 12h e a dança (na tenda azul) começa às 11h. Já no Parque Guaraciaba as atividades terão início na parte da tarde: com beach tênis, das 14h às 16h, e dança (na área de eventos/gramado), às 15h. Para realizar as inscrições, os interessados devem entrar em contato pelos números 4433-9042 ou 4433-9059.

Também no dia 8, às 13h30, ocorre o Sarau da Biblioteca Cecília Meireles – Especial Mulheres. Na ocasião, o encontro mensal da biblioteca será dedicado à produção literária feminina.

A prática de beach tênis e dança retorna à programação no domingo (9), desta vez no Parque Natural do Pedroso. O público poderá participar das 11h às 13h; já a dança, que será realizada na área de eventos, terá início às 10h30. As inscrições para estas atividades devem ser feitas também pelos telefones 4433-9042 ou 4433-9059.

Uma trilha ambiental até a segunda torre do teleférico também será realizada, com início às 14h30. É necessário realizar inscrição clicando aqui.

Empreendedorismo e inclusão

No dia 10 (segunda-feira), o Centro Público de Formação Profissional (CPFP) Armando Mazzo recebe o evento “Elas em Foco”, que visa valorizar o protagonismo, a liderança e o empreendedorismo feminino, incentivando a autonomia de mulheres com e sem deficiência.

Às 14h, o encontro será com a palestrante Rosiane Moreira, representante do Sebrae, que abordará o tema Empreendedorismo Feminino.

Já às 15h, o CPFP Armando Mazzo recebe a palestrante Caroline Barbosa dos Reis Ricardo, para falar sobre liderança feminina e a importância do programa estadual Todas in-Rede, voltado a mulheres com deficiência. Às 16h, as participantes poderão desfrutar de um Café Inclusivo, tendo a oportunidade de vivenciar, de forma prática e reflexiva, as diferentes realidades das pessoas com deficiência.

Dando continuidade à programação do Mês das Mulheres Andreenses, no dia 12 (quarta-feira), das 10h às 12h, será realizada a primeira edição do Café Empreendedoras.

No dia 15 (sábado), das 10h às 15h, acontece a Feira das Mulheres Empreendedoras no estacionamento do Max Atacadista, patrocinador do evento. Na ocasião, 70 empreendedoras irão expor seus produtos entre vestuário, papelaria criativa, produtos de beleza, aromatizadores, acessórios, doces gourmet, bebidas, entre outros itens.

O projeto Canja com Canja, que promove mensalmente a apresentação de até cinco músicos ou bandas no saguão do Teatro Municipal, terá uma edição especial com vozes femininas no dia 26 (quarta-feira), às 19h.

Na área da segurança, ao longo do mês a Guarda Civil Municipal irá realizar abordagens educativas por meio da Patrulha Maria da Penha, com orientações ao público e distribuição de materiais informativos sobre prevenção à violência em diversos locais de grande circulação no município.

Festival, caminhada e orquestra sinfônica

No dia 22 (sábado), das 11h às 18h, o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes recebe o Festival Multicultural – Especial Mulheres. Na ocasião, mais de 40 expositoras de artesanato, gastronomia, artes plásticas, moda, produtos naturais entre outros segmentos da economia criativa de Santo André e da região do ABC estarão presentes.

A programação contará ainda com a apresentação da artista circense Gica Canjica, das 11h às 14h, além dos shows de Thay Santos, às 14h, e Carol Cavesso, às 17h.

A Prefeitura de Santo André irá organizar também a Caminhada das Mulheres, no dia 29 (sábado), das 8h às 11h. O ponto de encontro para a saída será no espelho d’água do Paço Municipal, com destino ao Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

Encerrando a programação especial do Mês das Mulheres Andreenses, o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence receberá nos dias 29 e 30 (sábado, às 19h30, e domingo, às 11h) um concerto da Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa). A apresentação tem a regência do maestro Abel Rocha e a participação da solista Catarina Domenici (piano). Os ingressos gratuitos serão distribuídos com uma hora de antecedência na bilheteira do teatro – sendo um por pessoa.