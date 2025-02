ACISBEC ressalta o poder do Instagram para alavancar os negócios

O Instagram se tornou uma ferramenta essencial para pequenos empreendedores realizarem a divulgação de seus negócios e aumentarem as oportunidades de vendas. Esse foi o tema central da palestra “Instagram: O que funciona e como aplicar”, realizada pela ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) em parceria com o Sebrae. Participaram mais de 70 pessoas.

Durante o evento, o consultor do Sebrae, Caio Ito, destacou que o Instagram permite que as empresas fortaleçam suas marcas e impulsionem as vendas por meio do engajamento estratégico com os clientes.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, disse que o evento despertou a atenção dos associados. “Nosso objetivo é atender a necessidade de informação das empresas e que esses eventos possam ser amplamente aproveitados pelos profissionais do comércio e empreendedores em geral e agreguem valor ao negócio”, afirmou.

Caio Ito reforçou que o Instagram não deve ser a única estratégia de marketing de um negócio. “Ele deve fazer parte de um conjunto de ações que pode incluir outras redes sociais, um site e até estratégias offline. O segredo está em entender onde está o público alvo e como construir uma presença digital forte e estratégica”, explicou.

Destaques, dicas, organização e posts

Os principais pontos abordados pelo consultor especializado foram o que funciona no Instagram que deve ter três pilares fundamentais: regularidade, conteúdo e investimento.

De acordo com Caio Ito, o algoritmo da plataforma funciona de diferentes formatos e influenciam o engajamento: Stories, que dá reações, respostas e visualizações; reels, que possibilitam compartilhamentos e salvamentos.

Outras dicas foram as estratégias para crescer como uso de palavras-chave (bio, legendas e hastags); caixinha de Destaques com organização de conteúdo relevante; stories estratégicos com postagens ao longo do dia que podem ser com enquetes e perguntas, e frequência das postagens.

Ele também destacou formatos de conteúdo: post único, carrossel e reels. E por fim anúncios e impulsionamento como usar a Meta Ads Manager para promover conteúdos e definição de segmentação por localização, idade e interesses.