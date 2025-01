ACISBEC e Instituto Conecta avançam com projetos para fortalecer o empreendedorismo feminino

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) reafirma seu compromisso com o empreendedorismo feminino, apoiando essa causa como parte de suas ações sociais. A entidade defende a atuação das mulheres na criação e gestão de negócios, promovendo inovação, independência financeira e impacto social.

Nesta sexta-feira (31), o Instituto Conecta realizou sua Assembleia Geral nas instalações da ACISBEC para definir o cronograma de atividades dos próximos seis meses. Entre as pautas discutidas, destacam-se o desenvolvimento de novos projetos, o lançamento do site institucional e a reestruturação da equipe, conforme explicou a presidente do instituto, Tatiana Aparecida da Silva.

“Somos uma organização do Terceiro Setor voltada ao público feminino, mas também abrimos espaço para outros gêneros. Nosso propósito é promover mudanças significativas na sociedade”, afirmou Tatiana.

Para o presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, o incentivo ao empreendedorismo feminino tem um papel essencial no desenvolvimento econômico e social. “Mulheres empreendedoras impulsionam a economia, promovem inovação, geram empregos e reduzem desigualdades. Apoiar iniciativas como essa faz parte da nossa missão”, destacou.

Tatiana relembrou que o grupo surgiu dentro de uma reunião na ACISBEC, em março do ano passado. “Foi nesse encontro que realizamos nossa primeira assembleia como Grupo Conecta, inicialmente interagindo via WhatsApp. Desde então, promovemos eventos, exposições e rodas de conversa dentro do núcleo de bem-estar. Agora, como Instituto Conecta, queremos expandir nossas ações por meio de parcerias com a iniciativa privada e o poder público, fortalecendo ainda mais o empreendedorismo local”, concluiu.