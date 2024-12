ACISBEC participa do evento de comemoração de emancipação de São Bernardo

A ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) participou do evento de comemoração da emancipação política de São Bernardo, na Chácara Silvestre, em São Bernardo, na manhã de sábado, 30 de novembro. São Bernardo havia sido rebaixada a distrito, em 1938, na época do governo Getúlio Vargas, e a data lembrou o movimento e a conquista dos autonomistas.

A independência da cidade ocorreu em 1944 com a assinatura do decreto-lei que restaurou São Bernardo como município. A instalação oficial aconteceu em 1º de janeiro de 1945, com Wallace Cockrane Simonsen nomeado como o primeiro prefeito.

O evento foi realizado pela AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo do Campo), em parceria com a Prefeitura municipal, com a presença do prefeito Orlando Morando, da empresária Beatriz Setti Braga, familiares dos líderes emancipacionistas, entre outros convidados. “É importante destacar essa organização para manter a memória da cidade e também preservar os patrimônios históricos”, disse o prefeito.

O presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior, afirmou que se trata de uma data que deve ser celebrada. “Não apenas para resgatar a história, mas também porque nós (ACISBEC) tivemos participação no movimento dos autonomistas. A ACISBEC foi fundada pouco antes da emancipação (27 de setembro de 1944) e esteve presente nas ações e reuniões que culminaram com a independência da cidade”, explicou Valter Moura Júnior.

A presidente da AME, Hilda Breda, destacou a importância de unir poder público, iniciativa privada e sociedade civil para salvar a história de São Bernardo. “Não podemos deixar morrer essa memória e, por isso, realizamos este evento todo ano. Temos aqui tanta gente importante, os familiares dos autonomistas que são a história viva de todos os acontecimentos e que dão continuidade aos fatos, aos vínculos afetivos e identidade cultural”, ressaltou.

A programação contou com o historiador Jorge Scopel, que sintetizou o que foi o movimento de emancipação. E Balbina Gregório, cantou o Hino de São Bernardo, cuja melodia foi criada pelo seu pai, o maestro João Gomes. Integrantes da AME, Gilmar e Célia Guiesser também estiveram presentes.