Sebrae-SP e Secretaria da Mulher do Estado firmam parceria em prol do empreendedorismo feminino

Em evento realizado na capital paulista na terça-feira, 10 de dezembro, Sebrae-SP e Secretaria de Políticas para a Mulher do governo do Estado de São Paulo assinaram parceria estimular o empreendedorismo feminino, principalmente no caso de mulheres em situação de vulnerabilidade. A cerimônia foi realizada na Cinemateca Brasileira e contou com a presença do Diretor-Superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, do Diretor Técnico, Marco Vinholi, e da Secretária de Políticas para a Mulher do Governo de São Paulo, Valéria Bolsonaro, entre outras autoridades.

O Convênio de Capacitação Técnica (CCT) firmado prevê que o Sebrae-SP ofereça qualificação em empreendedorismo por meio de seu portifólio de produtos e serviços por 12 meses.

“Estamos muito felizes de, mais uma vez, fazer uma parceria com o governo do Estado e agora com uma agenda tão importante para levar nossos programas, principalmente o Sebrae Delas (direcionado exclusivamente para o público feminino), mostrar a força do empreendedorismo feminino e fazer com que mulheres vítimas de violência tenham, na busca da sua autonomia financeira, o empreendedorismo como um caminho. E para isso tem o Sebrae”, afirmou Nelson Hervey Costa.

“É uma iniciativa importante da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo e a pauta do empreendedorismo é um dos pilares do Sebrae. Temos contribuído muito para o empoderamento da mulher por meio do empreendedorismo, mas ainda temos um grande caminho pela frente e esta iniciativa é mais um passo para isso”, disse Marco Vinholi.

O cerimônia marcou o encerramento da campanha “21 Dias por Elas”, que visou fortalecer a segurança, a saúde e o empoderamento das mulheres paulistas. A ação foi realizada entre novembro e dezembro e fez parte do movimento São Paulo por Todas, promovido pelo governo paulista para ampliar a visibilidade das políticas públicas do Estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas. O programa percorre municípios paulistas com carretas oferecendo exames de mamografia e cursos de empreendedorismo gratuitos pelo Sebrae-SP.

Em um auditório lotado na Cinemateca, a secretária Valéria Bolsonaro ressaltou as parcerias envolvidas no trabalho, que inclui também a Secretaria de Segurança Pública. “É uma alegria ver essa casa cheia, porque vemos que as mulheres querem saber o que o Estado de São Paulo está fazendo pelas mulheres; o Estado está de portas abertas para todos aqueles que querem ter compromisso com a segurança, a saúde e o empreendedorismo das nossas mulheres.”