Descubra a rica cultura chinesa e eventos imperdíveis em SP

Neste sábado, 1º de fevereiro, o Museu da Imigração em São Paulo se prepara para receber uma programação dedicada à cultura chinesa. A partir das 10h30, os visitantes poderão participar de diversas atividades, que incluem oficinas gastronômicas e performances de danças folclóricas tradicionais, destacando a Dança do Dragão e a Dança do Leão Chinês.

Paralelamente, no Parque Villa-Lobos, a Biblioteca do parque celebrará a Semana do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Os participantes terão a oportunidade de se envolver em um bate-papo enriquecedor com renomadas quadrinistas como Carol Ito, Germana Viana, Magô Pool e Thina Curtis, sob a mediação de Daniela Marino. O tema abordado será o papel do universo feminino nas histórias em quadrinhos. A entrada é gratuita.

No domingo, 2 de fevereiro, a Biblioteca de São Paulo, localizada na zona norte da cidade, realizará o evento intitulado “Viagem Gastronômica” em homenagem aos 103 anos da Semana de Arte de 1922. A historiadora Dolores Freixa e a chef Solange Botura promoverão uma fusão entre literatura, história e gastronomia, apresentando pratos inspirados na obra de Mário de Andrade. A entrada também é franca.

A partir da próxima segunda-feira, 3 de fevereiro, o Teatro Sérgio Cardoso oferecerá ao público uma experiência de dança de salão com entrada livre.

Até o dia 9 de fevereiro, o Shopping Praça da Moça, em Diadema, estará exibindo a mostra “Catavento“, que contará com atividades interativas como o “Gerador de Van der Graaff” e o “Poço Gravitacional“, visando proporcionar aprendizado e diversão para as crianças.

O Museu de Arte Sacra também participará das comemorações culturais ao apresentar a exposição “Memorabilia – Colecionando Memórias de São Paulo“, que reúne uma coleção de pinturas, esculturas e objetos históricos que narram a trajetória cultural da cidade. Aos sábados, a entrada é gratuita.

De 6 a 9 de fevereiro, o Museu Casa de Portinari em Brodowski abrirá suas portas para uma experiência interativa dedicada ao legado do renomado artista Cândido Portinari. A entrada será livre e a classificação é livre para todas as idades.