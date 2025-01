O feriado mais significativo da China, conhecido como Ano Novo Chinês ou Ano Novo Lunar, inicia-se nesta quarta-feira, dia 29. Este período é marcado por uma intensa movimentação de milhões de pessoas que viajam para se reunir com suas famílias. O animal que representa este novo ciclo é a serpente, um símbolo de sabedoria, mistério e transformação na cultura tradicional chinesa.

No Parque Ditan, em Pequim, um dançarino se prepara para uma apresentação de dança do leão, um dos aspectos tradicionais das celebrações do Ano Novo. Este evento ocorre no primeiro dia do Ano Novo Lunar da Serpente.

Com expectativa de recordes nas viagens e festividades, o Ano Novo Lunar não só celebra o início de um novo ciclo associado à serpente, mas também abriga significados profundos relacionados a cada um dos 12 animais do zodíaco chinês.

A professora Yuan Aiping, diretora da Escola Chinesa Internacional (ECI) no Rio de Janeiro, esclarece que o Ano da Serpente possui um “significado cultural e simbólico profundo”. Entre os principais aspectos destacados estão:

Sabedoria e Intuição: A serpente é frequentemente associada à inteligência e ao pensamento estratégico, além de ser considerada dotada de forte intuição.

Transformação e Renascimento: Assim como a serpente troca de pele, este ano simboliza renovação e crescimento pessoal. "O Ano da Serpente é um momento propício para o autodesenvolvimento e mudanças significativas", acrescenta Yuan.

Agilidade e Perspicácia: A natureza ágil e observadora das serpentes sugere que este ano pode favorecer decisões estratégicas e uma abordagem calculada diante dos desafios da vida.

Fortuna e Prosperidade: Tradicionalmente, a serpente é vista como um ícone de boa sorte e riqueza, especialmente em contextos relacionados a negócios.

Mistério e Charme: O caráter misterioso da serpente traz consigo um ar de sedução e carisma, refletindo uma personalidade muitas vezes reservada.

O calendário do zodíaco chinês é estruturado em um ciclo de doze anos, cada um representado por um animal: Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Cobra, Cavalo, Cabra, Macaco, Galo, Cão e Porco. Vale ressaltar que a data do Ano Novo Lunar varia anualmente devido à sua base no calendário lunar, diferentemente do calendário gregoriano.

Pessoas que nascerem em 2025 herdarão o signo da serpente em seu horóscopo chinês. Esta celebração é também conhecida como Festival da Primavera e representa o evento mais significativo para a população chinesa. Durante este período, as grandes cidades ficam mais vazias à medida que as pessoas se dirigem ao interior para reencontrar seus entes queridos. O transporte aéreo e ferroviário costuma estar sobrecarregado com o aumento da demanda.

A duração das festividades pode variar entre 8 a 15 dias conforme a região, sendo que algumas áreas mantêm tradições mais arraigadas. Este período é considerado ideal para renovação espiritual e visitas a templos sagrados.

Artistas também celebram com espetáculos grandiosos; por exemplo, em Nantong, na província oriental de Jiangsu, faíscas criadas com aço fundido marcam o festival de lanternas que antecede as festividades do Ano Novo Lunar.