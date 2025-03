Desafios de Lewis Hamilton na estreia com a Ferrari em Melbourne

O aguardado início de Lewis Hamilton na Ferrari, uma das equipes mais icônicas da Fórmula 1, ocorreu sob intensas expectativas durante o Grande Prêmio da Austrália, realizado em Melbourne. O heptacampeão mundial enfrentou uma estreia repleta de desafios, finalizando a corrida em um decepcionante décimo lugar. Em um cenário de frustração, Hamilton expressou abertamente sua insatisfação com a estratégia da equipe, que ele acredita ter prejudicado suas chances de vitória.

Após partir da oitava posição no grid, Hamilton encontrou dificuldades nos primeiros trechos da corrida, permanecendo atrás do piloto Alex Albon, da Williams. No entanto, ao assumir a liderança na volta 46 – momento em que diversos concorrentes optaram por uma troca de pneus intermediários – o britânico demonstrou seu descontentamento ao afirmar pelo rádio que a equipe havia perdido uma “grande oportunidade”, já que uma parada tardia o fez despencar para a nona colocação.

“A chuva sempre altera as dinâmicas da corrida e a estratégia envolve tanto o tempo quanto um toque de sorte”, comentou o piloto de 40 anos. Para agravar a situação, Hamilton foi ultrapassado por Oscar Piastri antes da bandeirada final. Ele reconheceu que a decisão tardia de parar para troca de pneus teve um impacto significativo em seu desempenho, deixando-o fora do top 10 e enfrentando um grande desafio para recuperar posições perdidas.

Além das questões estratégicas, Hamilton também lutou para manter sua Ferrari em linha reta, evidenciando a necessidade urgente da escuderia vermelha em aprimorar seu desempenho. “Tive dificuldades com o equilíbrio do carro”, afirmou. “No entanto, essa corrida foi crucial para entender melhor as características do veículo em diferentes condições climáticas e para adquirir experiência ao trabalhar com uma nova equipe.” Ele ainda destacou que se sentiu aliviado por não ter colidido contra o muro durante os momentos críticos da prova.

Com um desempenho abaixo do esperado, Hamilton ficou atrás dos pilotos da McLaren, Mercedes e Red Bull, além do seu novo companheiro de equipe Charles Leclerc, que terminou na oitava posição. O heptacampeão agora enfrenta a pressão de se adaptar rapidamente ao novo carro antes do próximo Grande Prêmio na China, agendado para o fim de semana seguinte. “As configurações do carro são distintas e meu estilo de pilotagem precisa se ajustar”, explicou Hamilton. “Foi uma experiência mais desafiadora do que eu imaginava; o carro estava extremamente complicado de dirigir.”