DER-SP reduz cargos e prevê economia de R$ 13 milhões com reforma administrativa

A reforma administrativa implementada pelo Governo de São Paulo alcançou o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-SP), promovendo uma reestruturação significativa. No âmbito do plano “São Paulo na Direção Certa“, foram eliminados um total de 1.578 cargos e 510 funções, resultando em uma diminuição expressiva de 74,8% nos cargos em comissão e 61,6% nas funções de confiança ao longo de todo o departamento. Essa mudança é prevista para gerar uma economia superior a R$ 13 milhões anuais em despesas com pessoal, aliviando assim os cofres públicos.

Além do corte de despesas correntes, a reforma visa otimizar a utilização dos recursos estaduais, priorizando a modernização dos processos internos. O objetivo é fortalecer a governança do DER-SP, permitindo um atendimento mais ágil e eficiente à população. Entre os resultados esperados estão o aumento nos investimentos e a efetividade na aplicação dos gastos públicos.

O novo decreto também trouxe mudanças na estrutura hierárquica anterior, estabelecendo uma padronização nos níveis e nomenclaturas dos cargos, que agora devem ser seguidas por todos os órgãos estaduais. Essas alterações foram definidas conforme as diretrizes do Decreto Estadual nº 68.742/2024 e foram posteriormente ajustadas pelo Decreto Estadual nº 69.286/2024.