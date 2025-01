Deputado destina 16 toneladas para desabrigados pelas enchentes em Peruíbe

O Deputado Federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP) conseguiu arrecadar 16 toneladas de alimentos e outros itens essenciais às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a cidade de Peruíbe nesta semana. A mobilização, que vai beneficiar os mais de 450 desabrigados pelo desastre, foi realizada pelo parlamentar junto à iniciativa privada, em parceria com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), e também com o Prefeito de Santos, Rogerio Santos, por meio do Fundo Social de Solidariedade e a colaboração dos munícipes.

O parlamentar entrou em contato com o Prefeito do Município, Felipe Bernardo (PSD), para se colocar à disposição assim que a situação na Cidade se agravou. “Precisamos nos unir nesse momento de calamidade para que a população de Peruíbe tenha o apoio que precisa e possa se reerguer o mais rápido possível. Seguiremos acompanhando de perto a situação”, garantiu Barbosa.

Entre as doações, foram destinados alimentos não perecíveis, itens de higiene e peças de roupas. Parte delas foi encaminhada na última sexta-feira (10) e o restante foi levado ao Fundo Social de Peruíbe neste sábado (11). O prefeito Felipe Bernardo ressaltou o apoio de Paulo Alexandre durante esses mais de dois anos de mandato na Câmara Federal, principalmente neste período crítico. “O deputado sempre foi um amigo da cidade e vem nos ajudando há muitos anos. Não está sendo diferente nesta situação que estamos atravessando, articulando essa mobilização significativa para que a gente possa voltar à normalidade”, afirmou o chefe do executivo municipal.

Também foram parceiros da ação a Transportadora Sigma, Brasterra Empreendimentos Imobiliários e as redes de supermercados Varandas, Pirâmide e Rede Litoral. As doações ainda podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade de Santos, localizado na Avenida Conselheiro Nébias, 388, que funciona das 9h às 16h30, de segunda a sexta-feira.