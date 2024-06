Deputada Carla Morando é escolhida madrinha do “Aqui é Parmera”

A deputada estadual Carla Morando recebeu, sábado, dia 08/06, o título de madrinha do “Aqui é Parmera” e recebeu um troféu do grupo de torcedores do Palmeiras que reúne mais de 300 mil seguidores nas redes sociais. O título foi entregue durante a final da Copa Aqui é Parmera de Futebol Society, em São Bernardo do Campo, evento que teve a participação do prefeito Orlando Morando, da pré-candidata a prefeita da cidade, Flávia Morando, e do vereador Maurício Cardozo.

Fundado em 2015 por Fabinho Russi, o grupo “Aqui é Parmera” tem o intuito de reunir palmeirenses de São Bernardo do Campo e do ABC Paulista para assistirem jogos do Palmeiras, fazerem ações sociais e eventos esportivos. “Temos muito carinho e respeito pela deputada Carla Morando e a escolhemos madrinha do “Aqui é Parmera” em reconhecimento ao importante trabalho que desenvolve em favor do esporte em São Bernardo do Campo e em todo o ABC”, disse Russi que entregou o troféu à homenageada juntamente com a sua esposa Bruna, o vice-presidente do “Aqui é Parmera”, Chapoka, e centenas de integrantes do grupo.

“Obrigada, Fabinho e toda a equipe do ‘Aqui é Parmera’. É uma honra receber esta homenagem e alegria imensa acompanhar com vocês mais uma edição desta Copa repleta de craques”, disse a deputada que reiterou a sua luta em favor do esporte. “Vamos continuar trabalhando por mais recursos para reforma de campos e arenas esportivas, incentivando o esporte porque sei o quanto a prática esportiva é importante para saúde e bem-estar da população. Seguiremos juntos lutando por mais esporte, lazer e cultura para todos”, disse a parlamentar que participou do evento com o seu filho Orlandinho.

Divulgação

Carla Morando, que foi atleta de handebol, é a grande incentivadora do esporte em São Bernardo do Campo. Através de seu mandato em trabalho realizado com seu esposo e prefeito Orlando Morando, destinou emendas para restauração e implantação de grama sintética em praticamente todos os campos de SBC. Além disso, também conquistou o Centro de Canoagem no Riacho Grande e a Arena Olímpica.

Entre as recentes conquistas para a população de SBC está o pacote de reformas em 23 arenas parque financiado por emenda parlamentar da deputada Carla Morando, no valor de R$ 973.097,85. Foram selecionadas para receber manutenção os equipamentos inaugurados de 2019 a 2022 e que apresentavam maior necessidade de reforma. São elas: Américo Brasiliense, Silvina, Jardim Floral, Parque Hawai, Botujuru, Pinheirinho, Parque Ideal, Três Marias, Jardim Esmeralda, Divinéia, Jardim Canaã, Nevio Albiero, São Judas (Represa), Vila Falcão, Zelindo Ventorini (Batistini), Jerusalém, D.E.R (Tereza Delta), Alves Dias, Parque Imigrantes, Silvina II, Cafezal, Parque São Bernardo e da Rua dos Vianas (Regino Raimundo da Silva).