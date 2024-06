Deic descobre esquema interestadual de receptação de carros no ABC Paulista

O dono de uma transportadora de veículos foi preso nesta terça-feira (11), na região do ABC Paulista suspeito de participar de um esquema de roubo, furto e receptação interestadual de carros de luxo.

Uma equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos (Divecar) iniciou as investigações ao encontrar duas picapes com queixa de roubo estacionadas no pátio da empresa do suspeito, localizada em São Bernardo do Campo.

Ao longo da apuração policial, descobriu-se que a empresa recebia e enviava os carros ilícitos em caminhões-cegonha a diversas cidades do país.

A equipe da Polícia Civil abordou o caminhão que realizava o transporte de três veículos do Rio de Janeiro a Curitiba, no Paraná. Durante a pesquisa, os policiais confirmaram que os carros eram ilícitos. Os agentes ainda descobriram que a empresa usada no esquema criminoso não tem documentação e funcionava informalmente.

O suspeito foi preso em flagrante por receptação qualificada e encaminhado ao distrito policial da região. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.