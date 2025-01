De Mogi para o mundo: bailarino e ator Rogério Assunção conquista a França

Bailarino, coreógrafo e ator Rogério Assunção protagoniza campanha publicitária que destaca seu talento e carisma no mercado internacional.

Com uma carreira de 15 anos dedicada à dança urbana e às artes, Rogério Assunção do Santos, de 29 anos, natural de Mogi das Cruzes, está conquistando reconhecimento internacional. O artista é a estrela da nova campanha publicitária da Deezer, um dos maiores aplicativos de streaming musical do mundo, veiculada na França.

Rogério iniciou sua trajetória ainda jovem, destacando-se pela energia contagiante, técnica impecável e versatilidade artística. Sua carreira já inclui participações em videoclipes de artistas renomados como Hariel, Livinho, Dani Russo e MC Pedrinho, além de uma atuação na segunda temporada da série Sintonia, da Netflix.

A campanha publicitária na França marca um novo patamar em sua carreira, com Rogério como protagonista em um filme onde ele desfila coreografias vibrantes em um ringue de luta, mostrando todo seu carisma e talento singular.

O bailarino expressou orgulho e entusiasmo por essa conquista internacional, que representa a realização de um sonho: “A dança e a atuação sempre foram minhas paixões, e poder levar minha arte para outros países é a realização de um sonho.”

Além de projetar sua carreira no exterior, Rogério vê a oportunidade como uma forma de representar sua cidade e o Brasil com visibilidade e importância: “É uma honra imensa poder representar Mogi das Cruzes, que me acolhe com tanto carinho, e o Brasil, em um projeto internacional de tamanha importância.”