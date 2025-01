São Paulo tem intercâmbio internacional para 1.000 alunos e 70 mil bolsas de inglês

O Governo do Estado vai enviar 1.000 alunos do ensino médio para estudar no exterior todos os anos. O Programa Prontos pro Mundo, primeiro intercâmbio internacional para que alunos do Ensino Médio frequentem high school e tenham vivências na língua inglesa em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e no Reino Unido, foi lançado no ano passado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Os primeiros 500 estudantes embarcam no primeiro semestre de 2025 e outros 500 no segundo semestre. O primeiro embarque, para o Reino Unido, está marcado para a próxima quinta-feira (9). A seleção dos intercambistas de 2026 já começou.

O Prontos pro Mundo seleciona os estudantes por mérito, a partir das notas, mas também por inclusão, no reconhecimento dos melhores alunos em cada uma das cidades elegíveis no estado. O programa destinou àqueles com as melhores notas de cada cidade no Saresp 2023 (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) 75 mil vagas para o curso online de inglês, outra etapa para a classificação final dos 1.000 alunos que viajarão a cada ano.

Dos primeiros 500 intercambistas que cursarão o high school no primeiro semestre, 416 municípios elegíveis do estado terão ao menos um representante na viagem a um país de língua inglesa. Elegíveis são aquelas cidades que tiveram alunos que cumpriram todas as etapas de seleção. As demais vagas foram destinadas à classificação geral.

Da capital paulista, a primeira aluna selecionada foi Isabella Celeste Gomes Garcia, 15 anos, matriculada na Escola Estadual Professor Hilton Reis Santos, do distrito de Marsilac, no extremo sul da cidade. Isabella recebeu a notícia que seria uma futura intercambista por meio de uma ligação do governador Tarcísio de Freitas. “Nunca na minha vida achei que isso poderia acontecer comigo, apesar de sonhar, como toda criança. Eu achava que minhas chances eram muito poucas. Sempre estudei em escolas públicas, nunca tive contato com uma escola particular, mas tive sorte de estar em boas escolas, com professores que me prepararam, e o curso de inglês preparatório do Prontos pro Mundo é muito bom, com professores que interagem com os alunos”, conta Isabella.

A estudante nunca viajou para fora do país, assim como seus familiares mais próximos. “Nas minhas condições, ela não poderia viajar para um intercâmbio, porque eu sei que é muito caro. Então, essa é uma oportunidade única, que ela tem que fazer valer a pena. Eu sei que ela é capaz disso e muito mais, porque ela é muito inteligente, ela é esforçada, quando ela quer, corre atrás, e é o resultado do esforço dela. Esse é um programa novo, ela está sendo beneficiada com a primeira etapa, e isso mostra para os outros pais e para as crianças que é possível”, comenta a mãe de Isabella, Maria da Conceição Gomes Garcia.

Com representantes de todo o Estado, confirmando seu caráter inclusivo, o Prontos pro Mundo também levará para o intercâmbio a aluna Caroline Alves, 16 anos, do Quilombo Ostras, de Eldorado, matriculada na Escola Estadual Maria Antonia Chules Princesa. Essa será a primeira vez que a adolescente viajará de avião.

“Por ser quilombola, os desafios são grandes. Então a minha maneira de enxergar o futuro mudou, porque quem sabe inglês tem uma oportunidade diferente lá na frente. Estou ansiosa por conhecer novas culturas, novas pessoas e estudar. Tenho certeza que essa experiência vai abrir muitas portas pra mim para um futuro melhor, que é o que eu espero. Uma oportunidade dessa faz com que a pessoa queira continuar na escola. Tomara que eu seja uma grande inspiração para todo mundo”, espera Caroline.

Durante três meses fora do Brasil, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) locais e ficarão hospedados em casas de família.

100% gratuito

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

No início de dezembro, a Educação aplicou a prova para seleção dos 500 alunos que viajarão no segundo semestre para os mesmos países, somando os 1.000 alunos beneficiados pelo programa anualmente.

O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões e a expectativa é a viagem, até o final de 2026, de 2.000 alunos para o exterior.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp, para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.