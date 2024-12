Prontos Pro Mundo: 500 estudantes começam a retirar seus passaportes para viajar em 2025

Para Isabelly Vitória Sobral Duarte, de 16 anos de idade, e sua mãe Viviane Sobral, moradoras da cidade de Itapira (a 164 quilômetros da capital) o Programa Prontos pro Mundo, intercâmbio do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), encurtou o tempo entre um sonho e sua realização. A adolescente está entre os primeiros 500 estudantes selecionados pelo programa inédito da Educação que embarcarão no primeiro semestre e já deram início à retirada de seus passaportes nas unidades da Polícia Federal espalhadas pelo estado.

Na última sexta-feira (29), Isabelly esteve acompanhada de sua mãe, Viviane Sobral, na sede da Polícia Federal em Campinas para retirar seu documento oficial. A aluna viaja para o Canadá no fim do mês de janeiro, onde ficará três meses na casa de uma família, enquanto frequenta aulas na high school, nível de ensino que se equipara ao Ensino Médio brasileiro. O modelo custeado pelo Governo do Estado é semelhante ao pago por famílias brasileiras de alunos atendidos por agências particulares de intercâmbio.

“Desde pequena, eu tenho vontade de sair do país para estudar novas culturas, novas línguas, conhecer novos países. Então eu sempre tive esse desejo de fazer um intercâmbio”, conta. Sobre o Prontos pro Mundo, ela diz: “Nunca na minha cabeça que passaria essa ideia de viajar para fora, sendo tão nova assim, ainda não tendo atingido a maioridade. Então, foi uma oportunidade que bateu na porta e eu simplesmente agarrei”, continua.

Isabelly, que mora com a mãe, o pai e a irmã mais nova no fundo da casa dos avós, reconhece que fazer um intercâmbio não estava nos planos financeiros de sua família, neste momento. “Agora, eu acho que ficaria um pouco difícil para eles conseguirem bancar um intercâmbio para mim, mas eu tenho certeza que lá na frente eles conseguiriam me ajudar a realizar esse sonho, mas ele já está sendo realizado agora com o programa”, diz.

Por meio do Programa Prontos pro Mundo, 1.000 estudantes viajarão a quatro países de língua inglesa em 2025. Isabelly e outros 499 alunos selecionados na primeira etapa embarcam entre janeiro e abril para o Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.

No início deste mês de dezembro, a Educação aplica, até o dia 6, a prova para seleção dos 500 alunos que viajarão no segundo semestre para os mesmos países, somando os 1.000 alunos beneficiados pelo programa anualmente.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim do último mês de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.

A itapirense Isabelly, que em breve irá desbravar a língua inglesa no Canadá, elogiou o curso de inglês online oferecido pela Seduc-SP a mais de 70 mil estudantes classificados no ano passado por meio de suas notas do Saresp. “As aulas do curso que a gente recebeu foram muito boas, foram muito participativas, os professores incentivavam a gente a conversar, a aprender mesmo, de verdade. Então foi realmente muito bom para mim”, comenta a aluna.

A mãe da mais nova intercambista assume que está entre o orgulho e apreensão por ficar tanto tempo longe da filha. Em 16 anos, conta Viviane, Isabelly nunca viajou sem a mãe. “É um mix de alegria, porque sempre foi o sonho dela, e ao mesmo tempo um pouco de medo, receio, porque nunca saiu de perto da gente, porém é uma coisa que ela sempre quis, e eu não vou embargar esse sonho dela jamais”, avisa.

Viviane reconhece que o Prontos pro Mundo é uma das iniciativas que comprovam a mudança na Educação paulista. “Eu vim de escola pública e o ensino público muitas vezes é desacreditado. Eu já agradeci à escola que ela frequenta, mas vejo que toda a rede de ensino tem melhorado muito, e essa é uma oportunidade única. O nosso ensino público é um ensino de qualidade, e está abrindo portas que eu não acessei na época que eu estudei e esses jovens poderão conhecer outras culturas e viver novas experiências. Sou muito grata a isso”, finaliza a mãe de Isabelly.

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo será 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior. O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões e a expectativa é o envio, até o final de 2026, de 2.000 alunos para o exterior.