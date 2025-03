Day Park reúne mais de 3 mil visitantes no Parque Oriental em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu, neste fim de semana, no Parque Oriental, a 3ª Edição do Day Park, que reuniu mais de 3 mil visitantes. O evento gratuito, que contou com brinquedos infláveis, economia criativa e também a nova Trilha do Tapiá, se consolidou como um dos principais eventos do calendário turístico da cidade.

Ao longo do fim de semana, crianças e adolescentes se divertiram em uma variedade de brinquedos, como touro mecânico, escorregador, futebol de sabão, tobogã e piscinas infantis. Food trucks oferecem um cardápio variado, com opções que vão desde lanches até doces artesanais. Já na feira de artesanato, os visitantes puderam conhecer e adquirir peças exclusivas produzidas por artistas da região.

”O Day Park já é um evento tradicional em Ribeirão Pires, consolidando-se como parte do nosso amplo calendário de atividades culturais. Nosso compromisso é seguir promovendo iniciativas para as famílias”, destacou o prefeito Guto Volpi.

A 3ª Edição do Day Park faz parte também das atividades do aniversário dos 71 anos de Ribeirão Pires. A programação completa está disponível nas plataformas digitais da Prefeitura e também no site.