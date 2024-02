Day Park e exposição de cães são atrações gratuitas no fim de semana de Ribeirão Pires

Neste sábado e domingo, dias 24 e 24 de fevereiro, Ribeirão Pires promove atrações gratuitas para toda a criançada e toda a familia.

No sábado e domingo, das 8h às 17h, acontece o Day Park, evento da Prefeitura de Ribeirão Pires que levará ao Parque Oriental série de atividades gratuitas.

Entre os destaques, passeios de caiaques estarão disponíveis, no fim de semana, das 9h às 14h. A partir das 11h, a criançada poderá se divertir em brinquedos infláveis. Os visitantes também terão opções gastronômicas com food trucks e ainda a feirinha de artesanato.

A ação faz parte do calendário das comemorações de aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa de Ribeirão Pires, que em breve será divulgada pela Prefeitura.

O Parque Oriental está localizado à Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse.

Já para os apaixonados por cães, a Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna será palco no sábado e domingo, das 9h às 19h, da Exposição e Competição de Cães do Clube Paulista de Cinofilia.

No espaço haverá concurso e desfile de animais de raça, como Boxer, Bull Terrier, Cocker Spaniel Inglês e Pastor de Shetland. O evento, que tem entrada gratuita, é organizado pela Confederação Brasileira de Cinofilia e pelo Clube Paulistano de Cinofilia e Internacional de Cinofilia, com apoio da Prefeitura. A atração conta também com juízes internacionais e com cães de várias partes do Brasil.

O Complexo Ayrton Senna está localizado na Av. Prefeito Valdírio Prisco,193, Jardim Itacolomy.