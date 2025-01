Danilo Barcelos comemora retorno à Ponte Preta e reforça seu amor pelo clube

O lateral Danilo Barcelos utilizou suas redes sociais para compartilhar sua empolgação com o retorno à Ponte Preta, um clube que guarda lembranças especiais em sua carreira. Após o anúncio oficial de sua volta, o atleta expressou a alegria de realizar um sonho antigo ao vestir novamente as cores alvinegras, uma trajetória que começou em 2017 e se consolidou em 2018.

No texto, Danilo refletiu sobre os anos que se passaram desde sua última passagem pelo clube e ressaltou como foi gratificante viver momentos marcantes com a torcida. Ele recordou as boas-vindas calorosas que recebeu ao pisar no Estádio Moisés Lucarelli, mencionando figuras como a “tia da grade” e o roupeiro Seo Robertinho, que sempre o acolheram.

“Se passaram dias, semanas, meses e anos, mas não esquecemos como foi gratificante e emocionante o que vivemos juntos. Quantas vezes eu pensei que esse momento aconteceria de novo?” destacou o jogador. Em um tom emocionado, ele agradeceu aos torcedores: “Vocês não esqueceram e eu alimentei esse sonho de voltar junto com vocês. Obrigado por me trazerem de volta. Eu sou um louco como vocês. E mais uma vez eu sangrarei por essas cores. Nunca foi tão fácil dizer: eu estou em casa. Vamos juntos, ‘Nega Véia’.“

Confira:

A trajetória de Danilo na Ponte Preta

Esta é a terceira vez que Danilo Barcelos defende a Ponte Preta. Durante sua primeira passagem em 2017, ele disputou 24 jogos, marcou seis gols e contribuiu com duas assistências. No ano seguinte, participou de 32 partidas, anotando três gols e fornecendo oito assistências.

A contratação de Danilo Barcelos se insere na estratégia da Ponte Preta de reforçar seu elenco com jogadores experientes que já passaram pelo clube. Até o momento, 18 novos atletas foram anunciados para a temporada, incluindo o goleiro Diogo Silva; os laterais Maguinho, Pacheco e Artur; os zagueiros Saimon e Vicente Concha; os volantes Rodrigo Souza, Léo Oliveira, Lucas Cândido e Dudu; os meias Serginho e Pedro Vilhena; além dos atacantes Bruno Lopes, Danrlei, Guilherme Andrade e Jean Dias.

A estreia da Ponte Preta no Campeonato Paulista está marcada para esta quarta-feira, às 18h30, contra o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O clube espera contar com o apoio da torcida para iniciar a competição com o pé direito.