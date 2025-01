Serginho deixa o Santos e assina com a Ponte Preta

O meia Serginho, que defendeu as cores do Santos na temporada de 2024, foi anunciado nesta quinta-feira (2) como novo reforço da Ponte Preta. O atleta assinou em definitivo com a Macaca.

Após não ser comprado pelo Peixe, o meio-campista de 34 anos retornou de empréstimo do Maringá, que também oficializou a saída do jogador nas redes sociais. Agora, Serginho terá o desafio de defender a Ponte na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.

Serginho não teve uma passagem proveitosa no Santos. Durante a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileirão em 2024, o meia chegou ao clube em abril e somou apenas 19 partidas, com dois gols marcados e três assistências distribuídas aos companheiros.

Formado nas categorias de base do Peixe, Serginho foi campeão da segunda divisão nacional com o Palmeiras em 2013. Agora, o meio-campista vai atuar pela Ponte Preta para tentar retomar o bom futebol que não apresentou no ano passado.