Curso de Gerenciamento de Turnês com Fabiana Lian oferece formação inclusiva em Diadema

A produtora artística Fabiana Lian, fundadora da On Stage Exp (antiga On Stage Lab), oferece o workshop “Gerenciamento de Turnês – Compreendendo o Caminho para Pegar a Estrada”. Com um total de 12 horas de formação, o curso inclui workshops de três horas e um curso online gratuito, com o objetivo de capacitar novos profissionais na área de Gestão de Turnês. Destinado a universitários, estudantes e profissionais em transição de carreira, o workshop promove inclusão e diversidade, reservando 10% das vagas, gratuitamente, para pessoas de baixa renda, negras, LGBTQIAPN+ e membros de grupos culturais e comunitários locais. A primeira parada será em Diadema, no dia 22 de outubro, na Fábrica de Cultura Diadema, no Centro.

O projeto busca não apenas oferecer formação qualificada, mas também contribuir para a profissionalização da indústria do entretenimento, além de garantir a inserção de novos agentes no mercado. A inclusão é uma prioridade, com tradutor de Libras durante o curso e o conteúdo sendo disponibilizado online de forma gratuita, com legendas e audiodescrição para pessoas com deficiência visual e auditiva. Esse material ficará disponível por seis meses, garantindo o acesso ampliado ao conhecimento.

Serviço

Diadema

Local: Fábrica de Cultura Diadema

Endereço: R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP

Data e horário: 22 de outubro, terça-feira, das 18h às 21h

Link para as inscrições