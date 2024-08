Curso Anglo promove evento gratuito para ajudar estudantes na escolha da carreira

A escolha da carreira profissional é uma etapa fundamental na vida de qualquer estudante. Com inúmeras opções disponíveis, a decisão pode ser complexa e desafiadora. É neste contexto que o Curso Anglo surge como um aliado importante, oferecendo um evento gratuito onde os estudantes poderão participar de forma presencial e online. Denominado Encontro de Profissões do Anglo (EPA), está em sua 9ª edição e neste ano acontecerá nos dias 20 (às 17h00, online) e 21 de agosto (às 16h00, online e presencial).

O evento tem o objetivo de apresentar opções de carreiras e informações sobre as graduações, ajudando a confirmar escolhas já feitas e auxiliando os indecisos a partir de relatos sobre a vida universitária e sobre os desafios futuros. Além disso, o EPA é um espaço de trocas e motivação extra para aqueles que enfrentarão uma verdadeira maratona de exames no final do ano.

O EPA 2024 contará com profissionais de diversas áreas, tais como: Medicina, Engenharia, Relações Internacionais, Direito e Psicologia. Ao longo dos dois dias, os estudantes terão acesso a experiências reais de quem já atua nessas carreiras, poderão visitar estandes virtuais de faculdades privadas e públicas e partilhar de vivências universitárias por meio de depoimentos de ex-alunos que ingressaram nas graduações mais concorridas do país

Não é necessário ser estudante do Anglo para participar do evento. Para mais informações sobre inscrição e programação, acesse o link.

Serviço: Encontro de Profissões do Anglo

1º DIA – 20/08 – Online

17h00

Abertura: Carreira e Realização Profissional

18h30

Mesa de Profissões:

Saúde

Odontologia

Biomedicina

Psicologia

Exatas

Engenharia Aeronáutica

Engenharia da Computação

Engenharia Química

2º DIA – 21/08 – Presencial e Online (unidade Paulista)

16h00

Mesas de Profissões:

Medicina:

Como escolhi minha especialização?

Mesa Humanas:

Direito

Economia

Relações Internacionais

17h30

Vivência Universitária (roda de conversa com ex-alunos)