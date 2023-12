Cursinho Singular Anglo realiza projeto de tutoria para vestibulandos

A trajetória de um vestibulando em busca de uma vaga na universidade é longa e cansativa e o apoio a eles precisa ir além do conteúdo acadêmico. Por isso, o cursinho Singular Anglo, com unidades em Santo André e em São Bernardo do Campo, oferece vários serviços e diferenciais para tornar essa jornada mais tranquila.

Um desses diferenciais é o Projeto Tutoria, o qual tem apresentado excelentes resultados, pois a equipe de tutores faz um atendimento personalizado e de acordo com as necessidades de cada estudante, propõe planos a fim de ajuda-los na organização e rotina dos estudos. Para alguns, a tutoria é feita em um único encontro, outros necessitam que sejam trimestrais ou até mensais.

Este projeto é gratuito e, inicialmente, envolvia apenas a área pedagógica, mas logo em seguida foi estendido também para a emocional, já que muitos alunos demonstravam muita fragilidade nesse quesito.

O coordenador do cursinho, Fernando Bagnariolli de Oliveira, explica que a questão emocional é um fator decisivo durante o período de vestibulares. “Ao identificarmos que o fator emocional estava comprometendo o desempenho de alguns estudantes, criamos no início deste ano a tutoria psicológica, sob o comando do psicólogo José Vinícius Campos. No período pré-vestibular, a pressão por resultados positivos, a competição acirrada e as autocobranças pessoais podem chegar a elevados níveis de estresse. Daí a importância do estudante ter uma acompanhamento profissional”, acrescenta o coordenador.

Para quem deseja seguir a carreira de Medicina, os vestibulandos também dispõem de uma tutoria específica para a área. Nela, são sugeridas formas de estudo e dicas sobre o processo seletivo.

Depois da matriz, em São Paulo, o Singular é o maior cursinho Anglo do Brasil e, como reconhecimento de toda a qualidade do trabalho desenvolvido, foi contemplado novamente neste ano com o Prêmio Leão de Ouro, concedido pelo Sistema Anglo. A rede foi premiada na categoria Maior Aprovador Nacional no SiSU (Sistema de Seleção Unificada), que é a maior porta de entrada para as universidades públicas em todo o país.

As unidades estão com matrículas abertas e inscrições para os tradicionais concursos de bolsas. Mais informações sobre as datas estão disponíveis no portal www.singular.com.br ou pelos telefones: Santo André – (11) 4990-4193 | WhatsApp: 97339-9968 / São Bernardo – (11) 4125-7034 | WhatsApp: 94241-2651.